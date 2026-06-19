Un inesperado giro diplomático ha sacudido la región de Medio Oriente, luego de confirmarse que Estados Unidos e Irán han cancelado de última hora la reunión que habían acordado en Suiza para firmar el acuerdo de paz.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza ratificó que la reunión en Obbürgen, diseñada para ejecutar un plan de paz de 14 puntos, no se llevará a cabo, dejando en suspenso la resolución de un conflicto de larga data

Estados Unidos e Irán ponen inesperado freno a la firma del acuerdo de paz en Suiza;

La administración estadounidense vinculó la cancelación del viaje del vicepresidente JD Vance a dificultades logísticas imprevistas en la organización del traslado.

Washington evitó precisar una nueva cita, subrayando que estos procesos técnicos suelen ser complejos e impredecibles.

Mientras tanto, el liderazgo iraní, aunque aprobó inicialmente el marco general del acuerdo, ha condicionado su participación a señales claras de cumplimiento por parte de Estados Unidos.

El pacto exige la “cesación definitiva” de la guerra en territorio libanés, una demanda que choca con los recientes bombardeos israelíes en el sur de dicho país.

Según informes, Teherán ha retrasado el envío de sus delegados debido a la persistencia de estos combates y la necesidad de proteger la soberanía libanesa, lo que pone en riesgo la integridad de la hoja de ruta diplomática iniciada apenas hace 48 horas.