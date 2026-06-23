El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución que busca frenar la guerra contra Irán, en una votación considerada histórica por el estrecho margen y sus implicaciones políticas.

Con 50 votos a favor y 48 en contra, la cámara alta respaldó una medida que solicita al presidente Donald Trump concluir las operaciones militares o pedir autorización formal.

La decisión representa un revés político para Trump y refleja crecientes divisiones internas sobre el conflicto, mientras continúan las tensiones en las negociaciones entre Washington y Teherán.

Senado de Estados Unidos presiona por una salida diplomática al conflicto con Irán

La resolución ratifica una medida previamente aprobada por la Cámara de Representantes y constituye un mensaje político sobre el desgaste de la guerra en Oriente Medio.

Aunque el documento no tiene fuerza de ley, establece una postura institucional que incrementa la presión sobre la Casa Blanca para modificar su estrategia.

Irán suspende negociaciones de paz con gobierno de Trump (Yzmín Betancourt/ sdpnoticias)

El resultado también evidenció fracturas republicanas, pues cuatro senadores conservadores se sumaron a los demócratas para respaldar el llamado al cese del conflicto.

Entre quienes apoyaron la resolución destacaron Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins y Bill Cassidy, mientras John Fetterman fue el único demócrata opositor.

Los cuestionamientos aumentaron tras el memorando de alto el fuego firmado entre Washington y Teherán, que contempla 60 días para negociar un acuerdo definitivo.

La votación ocurrió además en medio de nuevas tensiones diplomáticas, luego de que Irán suspendiera las negociaciones de paz tras recientes declaraciones de Trump.

Teherán consideró amenazantes los comentarios sobre posibles bombardeos y el estrecho de Ormuz, aunque fuentes diplomáticas mantienen expectativas sobre futuros acercamientos bilaterales.

El líder demócrata Chuck Schumer sostuvo que prolongar la guerra incrementa costos económicos y políticos, reforzando el impulso legislativo para buscar una solución negociada.