El martes 23 de junio de 2026, se reportó que soldados israelís atacaron a un grupo de personas en Líbano, desafiando el llamado a la tregua por parte del presidente Donald Trump en Medio Oriente.

De acuerdo con la información, dos personas murieron y varias más resultaron heridas durante este ataque de Israel, lo que podría reavivar el conflicto en esta zona en Medio Oriente.

Ataque de Israel en Líbano reaviva tensión en Medio Oriente

Tras un breve periodo de cese al fuego pactado el viernes 19 de junio de 2026, el ataque de fuerzas israelíes contra presuntos integrantes de Hezbolá en Líbano ha provocado nuevas amenazas en Medio Oriente.

Esto mientras cientos de ciudadanos de Líbano intentaban regresar a sus casas, ignorando las recomendaciones de seguridad tras meses de una ofensiva que ha cobrado miles de vidas.

Líbano moviliza más de mil soldados tras acuerdo de alto al fuego con Israel (ANWAR AMRO / AFP)

A pesar del memorando firmado recientemente para pacificar la región, la presencia de soldados y maquinaria militar en zonas residenciales mantiene en vilo a la población civil.

Las autoridades de Líbano han denunciado que estas acciones vulneran directamente los compromisos de estabilidad alcanzados apenas unos días atrás, justo cuando se intentaba consolidar una tregua.

Adicional, se reportó el despliegue de tanques israelíes Merkava, lo que sugiere que la calma operativa en la zona de Líbano es aún extremadamente incierta.

Trump llama a contener ataque en Medio Oriente

El presidente Donald Trump lanzó un llamado a Irán para que detuviera de inmediato las acciones de sus presuntos aliados en Líbano, mientras continúan las conversaciones para alcanzar la tregua celebradas en Suiza.

En Truth Social, Trump llamó a Irán para que hiciera todo lo posible por evitar que sus aliados continuarán con ataques en Líbano.

En este sentido, advirtió que, si Teherán no cumple con sus demandas, Estados Unidos podría responder con nuevos ataques.

En tanto, Líbano aseguró que ha contenido la presencia de integrantes de Hezbolá, en tanto fuerzas de Israel aún continúan con despliegues en dicho país.