Annie Wersching, una de las queridas actrices que dio vida a Tess en el videojuego de The Last of Us, ha muerto a los 45 años de edad.

Tal y como se ha reportado en medios internacionales, Annie Wersching quien diera vida a la Tess original de The Last of Us, ha muerto tras perder su batalla contra el cáncer.

Pese a que actualmente The Last of Us ha tomado gran relevancia gracias a su adaptación a serie en HBO Max, Annie Wersching también era recordada por sus actuaciones en:

Star Trek: Enterprises

Star Trek: Picard

Fraiser

Bostón Legal

Sobrenatural

Hospital General

24

The Vampires Diares

Runaways

Timeless

Sin embargo, eso no impidió que Annie Wersching continuará trabajando después de recibir su diagnóstico.

Y aunque participó en varias series de drama, Annie Wersching fue bastante querida y reconocida por dar vida a Tess en el primer videojuego de The Last of Us de Naughty Dog.

Cabe mencionar que ahora que se ha dado la adaptación en serie de The Last of Us por HBO Max, ahora el papel de Tess, el cual ha tenido más peso en la historia, terminó en manos de Anna Torv.

Ahora, en redes sociales, fans de Annie Wersching y de The Last of Us, han dedicado palabras a la actriz que ha muerto a sus 45 años de edad.

E incluso han agradecido lo que aportó a la historia de The Last of Us, uno de los videojuegos más queridos por la comunidad de gamers.

Que de hecho, también han alabado la actuación de Anna Torv tras su participación en la serie de The Last of Us.