The Last of Us la sigue rompiendo, pues se convierte en la serie con el mejor primer episodio de la historia superando a la afamada Breaking Bad.

La nueva serie de HBO, The Last of Us sigue rompiendo récords, tras convertirse en la serie con el mejor primer episodio o piloto con una calificación de 9.4 en IMDB.

Por lo que el primer episodio ‘When You’re Lost in the Darkness’ de la serie The Last of Us se posiciona como el nuevo referente en la televisión.

Lo que hace que con tan solo dos episodios la serie The Last of Us por HBO sea todo un éxito en la audiencia.

El primer episodio de The Last of Us se posiciona en lo más alto, ya es mucho mejor que el de Breaking Bad

Con una calificación de 9.4 en IMDB, el primer episodio de The Last of Us se posiciona en lo más alto, pues ya es mucho mejor que el de Breaking Bad.

Pues de 10 puntos se encuentra con 9.0 el piloto de Breaking Bad, le sigue ‘Winter is Coming’ de Game of Thrones con 8.9

Por lo que con los 9.4 The Last of Us se pone a la par del piloto de Chernobyl, serie con la que comparte los mismos productores y empresa.

Primer episodio de The Last of Us se vuelve el mejor de la historia, superando a Breaking Bad

Asimismo, hablando de número, The Last of Us también ya es un éxito, según las reseñas de la audiencia.

Ya que con casi 90 mil reseñas de la audiencia, The Last of Us entró al top de mejores series en la plataforma, igual con una calificación de 9.4 de 10.

Con esto The Last of Us se pone a la par de las mejores series en HBO, pues comparte posición con Band of Brothers, mientras que Chernobyl se posiciona en segundo lugar con 9.3 de calificación.

Mientras que en el listado de series mejor calificadas con al menos 10 mil reseñas, The Last of Us se posiciona en el número 3 con 9.4, aunque en este rango la serie de HBO no supera a Breaking Bad que tiene el número 1 con 9.5.