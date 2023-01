Ante el estreno de la serie de The Last of Us por HBO Max, Google ha lanzado una nueva animación que infecta tu computadora, y así puedes probarlo.

No cabe duda que la adaptación a serie de The Last of Us ha batido récords en HBO Max, y para conmemorar su éxito, Google ha lanzado una nueva animación.

La nueva animación de Google que se relaciona con The Last of Us, hará que toda la pantalla de tu computadora parezca infectada con el hongo cordyceps.

Cabe recordar que este hongo fue el causante de la pandemia en The Last of Us -tanto en la serie como en el videojuego de Naughty Do g-, y ahora estará justo en tu pantalla.

Google ha agregado esta animación si buscas “cordyceps” en el buscador, por la nueva serie de HBO #TheLastOfUs 😱 pic.twitter.com/BZvxX5Clg3 — Another Witch 🌻 (@ChupetaDeLimon) January 23, 2023

Así puedes obtener la animación de Google de The Last of Us que3 infectará tu pantalla

El éxito de The Last of Us ha sido tal que ahora, Google lo conmemora con una animación que infectará tu computadora.

Pero no de manera literal, sino es la nueva animación de Google y de The Last of Us, que simulará dentro de la pantalla que tu computadora se ha infectado con el hongo cordyceps.

Y ahora, cada vez que busques en Google ya sea el término cordyceps o The Last of Us, aparecerá en medio de la pantalla un hongo de color rojizo.

Al apretar el botón de Google, comenzará una animación que llenará tu pantalla con el hongo cordyceps, tal y como ocurre en The Last of Us.

Y entre más veces aprietes el botón , la animación de The Last of Us y Google llenará de ramas del hongo cordyceps el espacio dentro de la pantalla de tu computadora.

Pero esta animación de Google sobre The Last of Us solamente funcionará en el buscador; es decir que si hay otras pestañas abiertas, no habrá el efecto del hongo cordyceps expandiéndose .

Además de las pantallas de las computadoras, el easter egg de The Last of Us, este pequeño easter egg de Google también funciona en dispositivos móviles.

Google lanza animación de The Last of Us con el hongo Cordyceps (Google)

The Last of Us rompe récords y la animación de Google lo sabe

Google ha lanzado una nueva animación de The Last of Us, la cual simulará una infección a tu pantalla por parte del hongo cordyceps, tal y como en la serie.

Cabe mencionar que la serie de The Last of Us en HBO Max, ya ha roto récords que ni siquiera Game of Thrones o su spin off, House of the Dragon, lograron.

Según los números, The Last of Us logró 5.7 millones de espectadores durante el estreno de su segundo capítulo en HBO y HBO Max,

Es decir que The Last of Us logró un 22% más que el primer capítulo , logrando convertirse en el mayor crecimiento de audiencia de la semana para una serie dramática original de HBO en la historia de la plataforma.