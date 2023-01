The Last of Us es un éxito sin lugar a dudas en HBO, a pesar de sólo contar con dos episodios estrenados hasta el momento; aún así ha sido suficiente para catapultar incluso los juegos en PS4 y PS5.

De acuerdo con Games Industry, los juegos de The Last of Us han incrementado sus ventas en más de un 300%, por lo menos en Reino Unido, uno de los principales territorios.

Según los informes, The Last of Us Part I para PS5 aumentó sus ventas en un 238% durante la semana de estreno de la serie, lo que posicionó al título en el Top 20 de ventas.

Por su parte, The Last of Us Remastered para PS4 vio un incremento del 322% en PS4, situándose en el puesto 32 de los más vendidos en el territorio británico.

The Last of Us Part I (Sony)

The Last of Us Part II no ha visto una mejoría en sus ventas

Algo curioso es que sólo la primera parte de The Last of Us ha tenido un mejor desempeño en estos días con motivo del lanzamiento, mientras que la segunda entrega se mantiene igual.

Esto podría deberse a que la serie está inspirada en la primera entrega que salió en PS3 y tiene versiones en PS4 y PS5; mientras que The Last of Us Part II no será tocado por HBO.

De momento los nuevos fans de la franquicia están más interesados en ver la historia de Ellie y Joel, y no saber lo que pasaría después de esta.

Aún así no dudamos que si hay una segunda temporada de The Last of Us basada en la secuela, veamos el mismo fenómeno en las ventas de videojuegos.

The Last of Us Part II (Sony)

The Last of Us tendrá un total de 9 episodios en HBO

Es probable que las buenas ventas de los juegos de The Last of Us se mantengan hasta mediados de marzo, pues la primera temporada de la serie tendrá un total de 9 episodios.

Estos capítulos se estrenan semanalmente, con lo que HBO se asegura de tener un impacto duradero entre los espectadores de The Last of Us, lo cual ha resultado hasta este momento.

A mencionar que quienes avancen en el juego podría hacerse varios spoilers, pues la serie ha hecho cambios mínimos a la trama de The Last of Us, más que nada en cuanto a forma y no en el fondo.

The Last of Us estrena sus capítulos todos los domingos a las 8:00 PM (CDMX) en HBO en televisión y HBO Max en streaming.

The Last of Us (HBO)

Con información de Games Industry.