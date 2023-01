Por fin este 15 de enero de 2023 se estrenará la esperada serie The Last of Us de HBO Max, basada en los juegos de PlayStation.

Como toda buena adaptación, mucha gente que no conoce la franquicia de The Last of Us se pregunta si es necesario jugar los dos títulos y leer el cómic para entender la historia.

Si bien creemos que es mejor llegar a la serie de HBO Max sin conocer la obra previa, hay ciertas cosas que se explican mejor en juegos y cómics.

Es por ello que aquí te damos los cómics y juegos que puedes probar para entrar mejor en el contexto de The Last of Us, por orden cronológico de acuerdo a la historia:

The Last of Us: American Dream

The Last of Us: Left Behind

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II

The Last of Us: American Dreams

The Last of Us: American Dreams es el cómic precuela de la franquicia, el cual nos cuenta cómo fue la vida de Ellie dentro del orfanato militar en el que fue criada.

Además conocemos un poco de su relación con Marlene y el secreto detrás de su madre; sin olvidar que profundiza en personajes como Riley.

A mencionar que el cómic es muy fácil de encontrar, en México Editorial Kamite lo trajo hace unos años traducido al español.

The Last of Us: American Dreams (Dark Horse)

The Last of Us: Left Behind

The Last of Us: Left Behind es un DLC para el primer juego de PlayStation, que sirve como precuela de este, así como secuela del cómic American Dreams.

En este contenido se explora más la relación entre Ellie y su amiga Riley, sin olvidar que muestra el origen de una particular herida que será el eje de la historia del videojuego.

Este contenido viene en el remake del primer juego para PS5; aunque también se puede descargar de manera independiente en PS4 y PS3.

The Last of Us: Part I

The Last of Us, ahora rebautizado como The Last of Us Part I, es el juego que sirve como pieza central para la adaptación de HBO Max.

Se nos cuenta la historia de Joel, un contrabandista al que le encargan llevar a Ellie, una misteriosa niña, de un punto a otro de un Estados Unidos devastado por el apocalipsis zombie.

El juego puede encontrarse tanto en PS3, como en remaster de PS4 (con Left Behind) y un remake para PS5 (también con el DLC).

The Last of Us: Part II

The Last of Us Part II es la más reciente entrega de la franquicia, que saliera para PS4 en 2020, siendo un título bastante divisivo en su momento.

El juego nos pone varios años después del final de The Last of Us, con una Ellie adulta que va en busca de los Wolves, un grupo paramilitar de Seattle; su objetivo principal es una mujer de nombre Abby.

Como mencionamos, este título está en PS4, aunque también se puede jugar en PS5 gracias a la retrocompatibilidad.