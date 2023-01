El primer capítulo de The Last of Us ya se estrenó en HBO Max y los fans del videojuego de Naughty Dogs lo están amando, pero la duda prevalece: ¿la infección por el hongo Cordyceps es real?

La serie de The Last of Us es la adaptación del videojuego homónimo de Naughty Dogs lanzado en 2013 que cuenta un futuro post apocalíptico tras una pandemia fúngica.

Y tal y como se reveló en la serie de The Last of Us de HBO Max, esta pandemia fue provocada por el hongo Cordyceps.

En el caso de The Last of Us, el hongo Cordyceps es una infección provocada que ataca el cerebro de los humanos y se expande a gran velocidad que termina por casi extinguir a la humanidad.

¿Existe el hongo Cordyceps de The Last of Us en la vida real?

Desde la salida del videojuego de The Last of Us se ha planteado si es que la infección por hongos podría provocar un desastre mundial y tras la salida de la serie en HBO, esta pregunta vuelve a hacerse.

Especialmente si es que el hongo Cordyceps que provocó la pandemia y la casi extinción de los humanos en la serie de The Last of Us existe en la vida real.

Y es que, aunque el hongo de The Last of Us es ficticio, lo cierto es que está inspirado en el llamado “hongo zombie” Cordyceps que abarca a más de 400 especies e infecta a insectos.

Tal y como lo explican al principio de la serie de The Last of Us, el hongo Cordyceps es un parásito que se introduce en el insecto en donde el micelio lo invade y reemplaza los tejidos de su víctima.

En algunos casos, este hongo Cordyceps puede controlar el comportamiento de sus huéspedes para propagar la infección.

¿Es posible que exista una pandemia por hongos como en The Last of Us?

La serie de The Last of Us ha estrenado su primer capítulo y ha puesto en duda sobre si es posible una pandemia por un hongo similar al Cordyceps.

De acuerdo a João Araujo, curador asistente del Jardín Botánico de Nueva York, reveló a Forbes que una pandemia como en The Last of Us era “poco probable”.

Esto especialmente por las diferencias biológicas humanas y de insectos ya que no estaban preparados para invadir, establecerse y transmitir esporas desde un cuerpo humano.

Además el experto indicó que han parasitado insectos desde hace más de 130 millones de años y no han podido establecerse en ningún mamífero o animal que no sea insecto.

Sin embargo, el experto en hongos zombies -como el Cordyceps- y profesor de seguridad alimentaria de Penn State, David Hughes dijo que una pandemia como en The Last of Us “no es tan fantasioso”.