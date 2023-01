¿Qué significa Never Let Me Down Again, la canción de Depeche Mode, para la trama de The Last of Us? La respuesta a esta pregunta podría incluir spoilers de la serie.

Que en su primer capítulo ha dejado sorprendido los fans del videojuego.

Tras meses de espera, el 16 de enero por fin estrenó The Last of Us, la serie de televisión por HBO basada en el exitoso videojuego de Naughty Dog.

Además de las actuaciones de Pedro Pascal y Bella Ramsey, protagonistas de la serie, los fans y la crítica han aplaudido el inicio de The Last of Us por su soundtrack.

Y es que las canciones elegidas no solo sirven para dar mayor emotividad a la trama de The Last of Us, también sus letra tienen un significado especial para la historia.

Como es el caso de Never Let Me Down Again.

The Last of Us (HBO Max)

The Last of Us: Never Let Me Down Again es una advertencia sobre el futuro de la serie

Never Let Me Down Again, la canción de Depeche Mode, se pudo escuchar al final del primer episodio de The Last of Us.

En opinión de fans y críticos, el tema fue como la cereza del pastel, pues dio grandes pistas sobre el futuro de la serie. ¿Por qué?

Para explicarlo será necesario contar algunos fragmentos clave del primer episodio de The Last of Us, así que si no quieres spoilers, es el momento de dejar la lectura.

The Last of Us (HBO)

Después de que Marlene –líder de Las Luciérnagas– deja a Ellie (Bella Ramsey) con Joel (Pedro Pascal) y Tess (Anna Torv), los dos primeros pasan un largo rato solos.

Ya que Tess debe dejarlos para preparar el escape de Boston.

En ese momento, Ellie encuentra una radio vieja y un catálogo de Billboard con los éxitos musicales de varias décadas.

En este último, Ellie descubre un código de números relacionado con Bill y Frank, los socios contrabandistas de Joel y Tess .

El código indica que si en la radio suena alguna canción de los años 60, las cosas transcurren sin novedad; si se escucha algún tema de los 70, significa que viene con cosas que podrían interesarles.

Pero si el tema es de los años 80, significa que sus socios están en a problemas.

The Last of Us: Never Let Me Down Again da pistas sobre la relación de Ellie y Joel en el futuro de la serie

Al final del primer episodio de The Last of Us, Ellie, Joel y Tess aparecen escapando de la zona de cuarentena de Boston.

Pero las cosas no pintan bien, pues Ellie trae en el brazo la mordedura de una de las personas infectadas.

En tanto, en el departamento de Joel, comienza a sonar la canción Never Let Me Down Again, la canción que Depeche Mode lanzó en 1987.

Lo que significa que tanto los protagonistas como sus aliados, en los que piensan encontrar ayuda, están en problemas.

El significado de Never Let Me Down Again para The Last of Us no se queda ahí, pues la letra de la canción da pistas sobre la difícil relación que tendrán en el futuro Ellie y Joel.

Cuando ambos descubran sus secretos y se decepcionen mutuamente.