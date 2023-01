Ante el éxito que ha tenido la serie de adaptación de The Last of Us, oficialmente han anunciado que HBO Max la ha renovado para una segunda temporada.

Recientemente el showrunner de la serie y creador de The Last of Us, Neil Druckmann, reveló que no adaptarían más de lo que está en los videojuegos.

Es decir que mientras no se haga una tercera entrega del videojuego de Naughty Dog, no habrá una tercera temporada de The Last of Us.

Asimismo se revelaba que aunque había conversaciones para la renovación de una segunda temporada de The Last of Us, no había nada oficial.

Y ahora, a través de las redes sociales oficiales de HBO Max, ha confirmado que The Last of Us ha sido renovada para una segunda temporada.

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

¿Qué veremos en The Last of Us 2?

HBO Max ha confirmado la renovación de The Last of Us para una segunda temporada ante el enorme éxito que ha tenido la serie con tan solo dos capítulos emitidos.

La serie transporta al televidente a un mundo postapocalíptico en donde Joel (Pedro Pascal de 47 años) y Ellie (Bella Ramsey de 19 años), intentarán sobrevivir.

La renovación de una segunda temporada de The Last of Us por parte de HBO Max significa que, al igual que en esta primera temporada, se adapatará la segunda parte del videojuego.

Que si bien The Last of Us Part II ha sido bastante controversial entre los seguidores del videojuego, ahora se ha revelado que será adaptada a la serie de televisión.

Pero ¿qué esperamos ver en The Last of Us 2? Pues al ser renovada por HBO Max, la historia de Joel y Ellie continuará siguiendo los acontecimientos de la primera entrega.

The Last of Us (HBO)

Esto es lo que se vería en la segunda temporada de The Last of Us de HBO Max

HBO Max ha renovado a The Last of Us para una segunda temporada, lo cual significa que podríamos ver los acontecimientos del segundo videojuego de Naughty Dogs.

A continuación pueden estar algunos spoilers de lo que vendría en la segunda temporada de The Last of Us al ser renovada por HBO Max.

El videojuego lanzado en 2020 continuará con Ellie quien busca venganza ante la muerte de Joel que ocurrió al final de The Last of Us.

Su historia se entrelaza con la de Abby , uno de los soldados de las Luciérnagas quien resultará ser hija del cirujano que pretendía operar a Ellie y a quién Joel mata para rescatarla.

En esta ocasión, la historia de The Last of Us 2 transcurre cinco años después del primer juego y Ellie tendrá que recorrer un gran camino para su venganza.

No se han dado detalles de esta segunda temporada de The Last of Us mas que su confirmación por parte de HBO Max.

Pero esto ya ha emocionado a los fans de The Last Of Us, cuya primera temporada consta de 9 capítulos y de los cuales ya se han emitido dos.

La serie se transmite cada domingo a través de HBO y HBO Max en punto de las 8:00 p.m hora CDMX.