Luego de mucha promoción y espera, la serie de The Last of Us por fin llegará a HBO Max, siendo una de las producciones más esperadas de este inicio de 2023.

No sólo porque se trata de la adaptación de uno de los juegos más importantes de PlayStation, también porque The Last of Us cuenta con un alto nivel de producción.

Esto ya se ha reflejado en las primeras impresiones de la prensa, la cual tiene a The Last of Us con un 98 en Rotten Tomatoes y 84 en Metacritic.

Es por ello que te vamos a dar toda la información que necesitas para que te prepares para el estreno de la serie en HBO Max.

Estreno The Last of Us (HBO)

¿Cuándo y a qué hora se estrena The Last of Us?

A través de Twitter se dio a conocer el día y la hora de estreno de The Last of Us, tanto en HBO Max como en el canal homónimo de televisión de paga.

The Last of Us se estrenará el 15 de enero a las 8:00 PM en México , lo cual muestra que HBO Max está apostando fuerte por el show, al tenerlo en horario estelar.

The Last of Us (HBO)

¿Cuánto durará el primer episodio de The Last of Us?

Eso sí, vale la pena que tengan un buen asiento para ver el primer capítulo de The Last of Us, pues tendrá una duración de 1 hora y 30 minutos .

Así es, el primer episodio de The Last of Us será como una película, en todo el sentido de la palabra, desde su construcción, cinematografía y duración.

No te preocupes, no tendrás que mentalizarte para ver episodios de más de una hora, pues el resto de la temporada tendrá entregas no mayores a los 60 minutos.

The Last of Us (HBO)

¿Cuántos episodios tendrá la primera temporada de The Last of Us?

La primera temporada de The Last of Us contará con un total de 9 episodios , viendo su final el próximo 12 de marzo de 2023.

Hasta donde HBO Max y Neil Druckmann (creador del juego y productor de la serie) han revelado, la primera temporada de The Last of Us abarcará los hechos del primer juego de la saga.

En caso de haber una segunda entrega, esta se enfocara en The Last of Us Part II de PS4.

Algo a tomar en cuenta es que, al no haber más títulos de The Last of Us, es probable que el show de HBO Max se quede en estas posibles 2 temporadas, a menos que Sony y Neil Druckmann digan lo contrario.