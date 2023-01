Este 22 de enero del 2023, se ha estrenado el segundo capítulo de The Last of Us, en donde han aparecido los Clickers o chasqueadores pero ¿qué son estas criaturas? Esta nota puede contener spoilers.

El capítulo 2 de The Last of Us ya está disponible en HBO Max tras su estreno este domingo 22 de enero.

Este segundo capítulo de The Last of Us ha impactado a los usuarios y a las redes sociales, especialmente tras la aparición de los Clickers.

El primer episodio de The Last of Us reveló que el hongo cordycep s fue el responsable de la nueva pandemia fúngica en el mundo.

Este convierte a los humanos en una especie zombies, pero tras 20 años, se ha revelado en este segundo capítulo de The Last of Us que existen los Clickers o chasqueadores.

Estos son los Clickers en la serie de The Last of Us que aparecen en el capítulo 2

El capítulo dos de The Last of Us se ha estrenado, revelando la presencia de los Clickers, personajes que hicieron debut en el videojuego homónimo de Naughty Dog en 2013 para la PS3.

En esencia, los Clickers de The Last of Us son la tercera evolución del hongo cordyceps en humanos.

Tal y como se reveló en este segundo capítulo de The Last of Us, los Clickers ya tienen al hongo cordyceps expuesto en la mayor parte de su cuerpo, especialmente en la cabeza.

Además, se revela en este segundo capítulo de The Last of Us que los Clcikers no ven, por lo que se guían por el oído para localizar a sus víctimas; es decir, con una ecolocalización .

El segundo capítulo de The Last of Us ha revelado a los Clickers (HBO Max)

¿Cómo nacen los Clickers de The Last of Us?

El segundo capítulo de The Last of Us ya se estrenó y está disponible en HBO Max, siendo este el episodio en donde hacen introducción a los Clickers.

Quienes ya jugaron el videojuego de The Last of Us no es una sorpresa y sabrán exactamente qué son los Clickers; pero para quienes no, se revela cuál es su origen.

Como se mencionaba, los Clickers en The Last of Us son la tercera evolución del hongo cordyceps en donde este ya está expuesto en la mayor parte del cuerpo.

Pero ¿cómo es que se originan los Clickers? Tal y como se revela, estos monstruos que se originaron a raíz de la pandemia fúngica que devastó al mundo, son el producto de un infectado que permanece más de un año con el hongo en su sistema.

En el capítulo de The Last of Us se revela además que aunque el hongo puede estar inerte, existe una comunicación entre todos los infectados que se han convertido en Clickers.

Pues si se pisa o se toca a un infectado muerto, este mantiene raíces en la tierra al ser un hongo, lo cual le avisa a los demás Clickers de una posible presa cerca llegando en cuestión de minutos al lugar.

El segundo capítulo de The Last of Us ha revelado a los Clickers (HBO Max)

¿Por qué los monstruos de The Last of Us se llaman Clickers?

El segundo capítulo de The Last of Us ha salido en HBO Max, revelando por fin a los Clickers.

El nombre de Clicker o chasqueador en The Last of Us proviene precisamente del ruido que hacen al buscar una presa, el cual hacen con sus bocas que les permite mantener una orientación.

Como era de esperarse, los Clickers en The Last of Us poseen una fuerza mayor al de los corredores, es decir, los primeros efectos del hongo cordyceps.

Aunque como muchos ya notaron en el capítulo 2 de The Last of Us, una de las diferencias que se han visto entre la serie y el videojuego son las esporas.

Pues mientras en el videojuego de The Last of Us los Clickers aún muertos son capaces de producir esporas, ya que el hongo continúa consumiendo el cuerpo y desarrollándose; tal y como el hongo en las hormigas en la vida real.

En la serie de The Last of Us, no se han hecho presentes las esporas, ya que los showrunners aseguraron que de incluirlas, la mayoría de los actores deberían usar casco.

Por lo que en el caso de la serie de The Last of Us de HBO Max, en vez de las esporas se optó por los tentáculos que salen de la boca de los infectados, algo que también pudo verse en este segundo capítulo.