El mundo de The Last of Us es decadente en su mayoría por culpa del cordyceps; pero si aún así quieres experimentar lo que sería vivir en ese mundo, ya lo puedes hacer en la CDMX.

HBO Max colocó una instalación especial de The Last of Us en las calles de la Condesa, en la CDMX, donde todos los fans pueden pasar a tomarse fotos.

Esta escenografía de la serie se pude encontrar en la esquina de Ámsterdam y Laredo , en la mencionada colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Como podrás ver, se trata de una pared llena del hongo cordyceps, con un infectado incrustrado en la misma; además de un mensaje de las Luciérnagas y un auto abandonado.

¿Hasta cuándo estará la instalación de The Last of Us en la CDMX?

Si quieres visitar la instalación de The Last of Us en la CDMX, toma en cuenta que sólo lo podrás hacer por tiempo limitado; para que vayas planeando muy bien tu salida.

La escenografía de The Last of Us estará colocada en la CDMX hasta el 5 de febrero de 2023 ; después de ese día HBO Max retirará todos los promocionales.

Esto podría decepcionar al algunos fans, que quisieran aprovechar el puente del día 6 de febrero para hacer la visita a esta increíble instalación.

Aún así, son dos semanas en las que se podrán dar una vuelta; además de que no hay un horario como tal, por lo que puedes ir a cualquier hora.

Fans esperan que no haya daños a la instalación de The Last of Us

Además de preguntar por los días en los que estará la instalación de The Last of Us, fans también esperan que no haya daños, como ha pasado con otros promocionales.

Muchos recuerdan lo sucedido con el Demogorgon de Stranger Things, el cual fue robado de la instalación que se hizo para promocionar la serie de Netflix.

Tampoco olvidemos que para promocionar la serie de Obi Wan-Kenobi, se hizo un mural; el cual fue bandalizado al poco tiempo y tuvo que ser restaurado.

Fans señalan que con The Last of Us bien podría pasar lo mismo, aunque ahora se podrían robar o dañar al clicker que está en la pared.

Google lanza animación de The Last of Us con el hongo Cordyceps (HBO Max)

Con información de TikTok.