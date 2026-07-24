Este sábado 25 de julio se transmitirá desde España La Velada del Año 6 a través de Twitch y YouTube.

El evento, organizado por el streamer Ibai Llanos, promete ser una de las ediciones más ambiciosas hasta la fecha.

Horario de La Velada del Año 6 en México

La transmisión de La Velada del Año 6 comenzará en punto de las 11:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

En total, el evento de boxeo amateur tendrá una duración de ocho horas debido al itinerario de enfrentamientos, números musicales y segmentos especiales.

La Velada del Año 6 (Ibai Llanos)

Peleas confirmadas para La Velada del Año 6

Este año, Ibai Llanos confirmó un total de 10 combates para La Velada del Año 6.

Desde México, las peleas más esperadas son las de Samy Rivers y Natalia MX, quienes contendrán con influencers españolas.

La cartelera de la secta edición de La Velada del Año quedó de la siguiente forma:

Artistas confirmados para La Velada del Año 6

Como ya se había adelantado, La Velada del Año 6 contará con números musicales entre peleas para amenizar con buen ambiente.

En total, fueron seis los artistas confirmados para dar un espectáculo:

Yandel

Anuel AA

Juanes

Bad Gyal

Lucho RK

La Pantera