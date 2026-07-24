Este sábado 25 de julio se transmitirá desde España La Velada del Año 6 a través de Twitch y YouTube.
El evento, organizado por el streamer Ibai Llanos, promete ser una de las ediciones más ambiciosas hasta la fecha.
Horario de La Velada del Año 6 en México
La transmisión de La Velada del Año 6 comenzará en punto de las 11:00 de la mañana, tiempo del centro de México.
En total, el evento de boxeo amateur tendrá una duración de ocho horas debido al itinerario de enfrentamientos, números musicales y segmentos especiales.
Peleas confirmadas para La Velada del Año 6
Este año, Ibai Llanos confirmó un total de 10 combates para La Velada del Año 6.
Desde México, las peleas más esperadas son las de Samy Rivers y Natalia MX, quienes contendrán con influencers españolas.
La cartelera de la secta edición de La Velada del Año quedó de la siguiente forma:
- Edu Aguirre vs Gastón Edul
- Fabiana Sevillano vs La Parce
- Clersss vs Natalia MX
- Lit Killah vs Kidd Keo
- Alondrissa vs Angie Velasco
- Viruzz vs Gero Arias
- Samy Rivers vs RoRo
- Marta Díaz vs Tatiana Kaer
- Yo Soy Plex vs Fernanfloo
- IlloJuan vs The Grefg
Artistas confirmados para La Velada del Año 6
Como ya se había adelantado, La Velada del Año 6 contará con números musicales entre peleas para amenizar con buen ambiente.
En total, fueron seis los artistas confirmados para dar un espectáculo:
- Yandel
- Anuel AA
- Juanes
- Bad Gyal
- Lucho RK
- La Pantera