Este sábado 25 de julio se transmitirá desde España La Velada del Año 6 a través de Twitch y YouTube.

El evento, organizado por el streamer Ibai Llanos, promete ser una de las ediciones más ambiciosas hasta la fecha.

Horario de La Velada del Año 6 en México

La transmisión de La Velada del Año 6 comenzará en punto de las 11:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

En total, el evento de boxeo amateur tendrá una duración de ocho horas debido al itinerario de enfrentamientos, números musicales y segmentos especiales.

La Velada del Año 6
La Velada del Año 6 (Ibai Llanos)

Peleas confirmadas para La Velada del Año 6

Este año, Ibai Llanos confirmó un total de 10 combates para La Velada del Año 6.

Desde México, las peleas más esperadas son las de Samy Rivers y Natalia MX, quienes contendrán con influencers españolas.

La cartelera de la secta edición de La Velada del Año quedó de la siguiente forma:

  1. Edu Aguirre vs Gastón Edul
  2. Fabiana Sevillano vs La Parce
  3. Clersss vs Natalia MX
  4. Lit Killah vs Kidd Keo
  5. Alondrissa vs Angie Velasco
  6. Viruzz vs Gero Arias
  7. Samy Rivers vs RoRo
  8. Marta Díaz vs Tatiana Kaer
  9. Yo Soy Plex vs Fernanfloo
  10. IlloJuan vs The Grefg

Artistas confirmados para La Velada del Año 6

Como ya se había adelantado, La Velada del Año 6 contará con números musicales entre peleas para amenizar con buen ambiente.

En total, fueron seis los artistas confirmados para dar un espectáculo:

  • Yandel
  • Anuel AA
  • Juanes
  • Bad Gyal
  • Lucho RK
  • La Pantera
Cartel musical La Velada del Año 6
Cartel musical La Velada del Año 6 (Ibai Llanos)