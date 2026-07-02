Ya estamos cerca de La Velada del Año 6 de Ibai Llanos, la cual se celebrará el próximo 25 de julio en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, España; de ahí que tengamos al cartel musical.

Así es, Ibai Llanos reveló a los primeros 5 invitados musicales que estarán presentes en La Velada del Año 6; aquí tienes todos los detalles.

Invitados musicales a La Velada del Año 6

De acuerdo con la información revelada por Ibai Llanos, estos serán los primeros invitados musicales a La Velada del Año 6.

Yandel Juanes Lucho RK y La Pantera Anuel AA Bad Gyal

Todos estos invitados a La Velada del Año 6, tendrá su aparición entre cada una de las peleas, con el fin de rellenar los espacios muertos previo a los encuentros.

Recordemos que el evento de Ibai Llanos se destaca por unir diversos tipos de entretenimiento, más allá del deporte espectáculo al tener a infuencers en el cuadrilatero.

Eso sí, debido al tiempo que dura La Velada del Año 6, cada uno de los intérpretes tendrá un tiempo bastante limitado para dar su número musical ante los fans del estadio y en Twitch.

Cartel musical La Velada del Año 6 (Ibai Llanos)

Falta más por anunciar en el cartel musical de La Velada del Año 6

Algo a mencionar es que estos no serán los únicos invitados para el cartel musical de La Velada del Año 6; posteriormente Ibai Llanos revelará a más.

Se espera que La Velada del Año 6 tenga alrededor de entre 8 a 10 invitados en su cartel musical, además de un invitado especial como sucedió en otros eventos.

Recordemos que en 2024, Will Smith se dio cita en el evento de Ibai Llanos, donde cantó el famoso tema de El Príncipe del Rap ante el público que se dio cita en el recinto.

Habrá que esperar más revelaciones para el cartel musical de La Velada del Año 6 en las próximas semanas. Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto.