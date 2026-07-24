Ibai Llanos recibió una importante multa en España por contenidos relacionados a su evento La Velada del Año.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Ibai incurrió en la omisión de etiquetas publicitarias en publicaciones realizadas en la plataforma X durante la promoción de La Velada del Año.

Ibai Llanos paga multa en España tras incumplir leyes en promoción de La Velada del Año

La CNMC confirmó que impuso una fuerte multa al influencer Ibai Llanos por no acatar la Ley General de Comunicación Audiovisual española al momento de promocionar La Velada del Año en X.

El organismo subraya que la falta de advertencias impide que la audiencia distinga el entretenimiento de los mensajes comerciales, una obligación ineludible para perfiles de gran alcance.

Ibai Llanos (Especial)

Bajo la figura legal de “usuarios de especial relevancia”, los influencers en España ahora enfrentan el mismo rigor normativo que los medios de comunicación tradicionales.

El objetivo primordial es salvaguardar a los consumidores y garantizar que los menores de edad no queden expuestos a materiales inapropiados o promociones encubiertas sin la debida protección.

Aunque la sanción inicial contra Ibai Llanos se fijó en 710 euros, el importe final de la multa se redujo a 568 euros (aproximadamente 10 mil 725 pesos) tras acogerse al beneficio de pago anticipado.

El CNMC advirtió que términos ambiguos como “embajador de marca” en España ya no son suficientes para satisfacer los estándares de transparencia vigentes, por lo que todos deben acogerse a la ley vigente.