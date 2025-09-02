¿Cuándo sale Marvel Zombies en Disney+? Se reveló el tráiler y la fecha de estreno para la nueva serie en streaming.

A través de redes sociales, se dio a conocer el nuevo tráiler de Marvel Zombies en Disney+, así como su fecha de estreno.

Marvel Zombies regla tráiler y fecha de estreno en Disney+

Una de las series más esperadas de Marvel y Disney+, sin duda alguna es Marvel Zombies y con la salida de su nuevo tráiler en sus redes sociales oficiales, ya se dio a conocer cuándo llegará al servicio de streaming.

El tráiler revelado en redes sociales de Marvel Zombies, dio a conocer cuándo se estrenará esta nueva serie animada en Disney+, llegando el próximo 24 de septiembre a todos los suscriptores de la plataforma.

Es decir que en menos de un mes, se podrá disfrutar de esta nueva serie de Marvel derivada de What If…?, la cual supuso todo un éxito en Disney+.

También se reveló que Marvel Zombies en Disney+, se dividirá en cuatro partes.

Pero en esta ocasión, la serie animada de Marvel Zombies en Disney+ llegará completa, es decir que no habrá que esperar semana tras semana para ver todos los episodios completos.

This fall, the undead assemble. On September 24, stream #MarvelZombies, a Marvel Animation four-part event, only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/KpCKEGuDZo — Marvel Studios (@MarvelStudios) September 2, 2025

Marvel Zombies en Disney+ tendrá clasificación solo para adultos

Tal y como reveló anteriormente, ya se estrenó el primer tráiler de Marvel Zombies en Disney+, el cual tal y como demuestra, estará lleno de “gore”, es decir, más sangre y violencia de lo que ha acostumbrado el UCM.

Es por esta razón que la nueva serie animada de Marvel Zombies en Disney+ tendrá una clasificación TV-MA, es decir que solo será para adultos.

Ya que, como se planteó tanto en el tráiler como en su planeación, la serie de Marvel Zombies en Disney+ será la primera serie del UCM en obtener esta clasificación.

De hecho en el tráiler puede notarse el contenido violento y gráfico de Marvel Zombies, distinguiéndose de las demás series de Marvel y Disney+, lo cual ha entusiasmado a todos los fans.

Marvel Zombies (Disney+)