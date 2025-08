Marvel emociona a los fans con un avance del tráiler de la película Spider-Man: Brand New Day que revela la fecha de estreno de la película.

Además del primer vistazo de Tom Holland de 29 años de edad, con el traje de Spider-Man y que pregunta “¿Están listos?”, pero a quién, te lo contamos.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day, la película de Marvel con Tom Holland?

Spider-Man: Brand New Day, la película de Marvel con Tom Holland ya tiene fecha de estreno en salas de cine para el verano de 2026.

Por lo que será hasta el 31 de julio 2026 el estreno en cines de Spider-Man: Brand New Day, la película de Marvel con Tom Holland.

Tom Holland pregunta “¿Están listos?” en el avance del tráiler del Spider-Man: Brand New Day, la película de Marvel

Ante el avance del tráiler de Spider-Man: Brand New Day, la película de Marvel que ya tiene fecha de estreno, también ya tenemos el primer vistazo del actor británico Tom Holland de regreso como el trepamuros.

Así como las primeras palabra de Peter Parker que pregunta ¿Están listos?” en el avance del tráiler del Spider-Man: Brand New Day, la película de Marvel, pero a quíen.

Ya que al preguntar, Tom Holland no mira a la cámara ni a los fans, sino a un estreno como si alguien más estuviera presente.

Lo que causa aún más revuelo y emoción de lo que veremos en la película Spider-Man: Brand New Day de Marvel.

Así como las suposiciones sobre si se presentará algún

personaje especial de la propia historia de Spider-Man o del universo de Marvel.

Así como incluso se habla del regreso de algún personaje que ya se haya visto para volver en la película Spider-Man: Brand New Day de Marvel.