No cabe duda que uno de los universos más extensos dentro del mundo del entretenimiento es el de Marvel y sí, para entender todo el UCM hay que ver más de 20 películas y poco más de 12 series (de momento).

Por lo que sí te queda bastante tiempo libre, aquí te decimos cual es el orden de las películas para poder entender el Universo Cinematográfico de Marvel.

El cual por cierto, Marvel ya se encuentra planeando la Fase 5 y 6 del mismo por lo que, antes de que salgan nuevas películas, podrás ponerte al corriente.

Aunque, en el siguiente listado de las películas de Marvel, existen varias formas de verlo: ya sea por orden cronológico dentro de la historia del UCM o como fueron saliendo a través de los años.

Además también hay que recordar que con las películas recientemente lanzadas -como ‘Multiverse of Madness’ o ‘Spider-Man: No Way Home’- películas como la de los X-Men de Fox y Spider-Man de Sony ya se han hecho canon dentro del UCM.

Estas son todas las películas de Marvel para ver y entender el UCM:

1. Capitán América: El primer vengador (2011)

En el orden cronológico de las películas de Marvel para entender el UCM, hay que empezar por Capitán América: El primer vengador del 2011 el cual adapta la historia de origen del superhéroe con Chris Evans.

Si bien no es la primera película producida por Marvel, es la que iniciaría las historias del Universo Cinematográfico de Marvel, pues está ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

2. Capitana Marvel (2019)

La segunda historia en orden cronológico dentro del UCM vendría siendo la de Capitana Marvel con Brie Larson, pues está desarrollada en los años 90.

La historia de cómo Carol Danvers consiguió sus superpoderes y se convirtió en la protectora del universo comienza aquí; siendo incluso la que sentó las bases para la Fase 4 de Marvel.

3. Iron Man (2008)

En orden de cómo se realizaron las películas para crear formalmente al UCM fue Iron Man con la historia de Tony Stark (Robert Downey Jr.), el genio multimillonario que se covierte en un superhéroe.

Tony Stark se volverá fundamental en la historia del UCM, prácticamente todo el eje de Marvel hasta la película de ‘Avengers: Endgame’.

4. Iron Man 2 (2010)

La segunda adaptación de la historia de Tony Stark -personaje de Marvel- en donde se presenta formalmente a Black Widow con Scarlett Johansson y en donde hace su debut el superhéroe War Machine de Don Cheadle.

En esta segunda entrega, Tony Stark deberá lidiar con la enfermedad que el usar el traje le está provocando; además de las presiones del gobierno sobre si la armadura de Iron Man es peligrosa o no lo es.

5. El increíble Hulk (2008)

Aunque aún no existía el UCM cuando se grabó esta película con Edward Norton como Hulk y su historia de cómo se convierte en un superhéroe con poco control sobre su irá, se ha revelado que es canón en Marvel.

Aunque ahora, el personaje de Hulk dentro del UCM le pertenece por completo a Mark Ruffalo desde su presentación formal en 2012 con The Avengers.

6. Thor (2011)

La historia del primogénito de Thor , Odín en Marvel (Chris Hemsworth) y su engañoso hermano Loki (Tom Hiddleston) comienza cuando el padre de todo lo envía a la Tierra despojándolo de sus poderes.

Natalie Portman hace su debut en el Marvel, quien se volverá fundamental para Thor: Love and Thunder.

7. The Avengers (2012)

La Fase 1 del UCM termina cuando los superhéroes antes mencionados se conocen y deben unirse para detener una invasión alienígena y rescatar a Hawkeye (Jeremy Renner) del control mental de Loki en The Avengers.

Capitán América, Iron Man, Black Widow, Hulk, Hawkeye y Thor deben unir sus fuerzas junto a Nick Fury (Samuel L. Jackson) y restaurar la paz en la tierra

8. Iron Man 3 (2013)

Después de los sucesos en The Avengers de Marvel, ahora Tony Stark debe lidiar con los traumas de haber salvado al mundo y haber visto toda una flota alienígena en Iron Man 3.

Es aquí en donde puede verse mejor desarrollada la relación entre Tony Stark y Pepper Pots.

9. Thor: Un Mundo Oscuro (2013)

La segunda entrega del Dios del Trueno en Thor: Un Mundo Oscuro muestra una de las gemas del Infinito que serán clave en las películas posteriores; aunque por la trama, bien podría ser independiente al UCM.

10. Capitán América: El soldado del Invierno (2014)

Capitán América: El soldado del Invierno es una de las películas favoritas de muchos de los fans de Marvel, e incluso muchos han asegurado que es una de las mejores del UCM.

Pues aquí reintroducen a Bucky Barnes (Sebastian Stan), mejor amigo de Steve Rogers quien presuntamente murió en la Segunda Guerra.

Sin embargo, los hermanos Russo nos revelan que Hydra experimentó con el Sargento Barnes para convertirlo en el Soldado del Invierno (Winter Soldier) y ahora el Cap junto con Black Widow y Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) deberán enfrentarlo.

11. Guardianes de la Galaxia Vol.1 (2014)

Además de Los Vengadores, en el extenso universo se está gestando un nuevo equipo de superhéroes: los Guardianes de la Galaxia y quienes ayudarán a entender mejor la historia de Thanos, el gran villano de la saga del Infinito de Marvel.

12. Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017)

La segunda entrega de Guardianes de la Galaxia, aquellos superhéroes que parecían no tener nada en común, funcionan bastante bien como equipo.

Aquí se conocerán mejor los orígenes de Peter Quill (Chris Pratt) y aunque aún no hay conexión con las otras películas del UCM, pronto se establecerá la conexión.

13. Avengers: Era de Ultrón (2015)

La segunda entrega de los superhéroes más poderosos del planeta, Avengers: Era de Ultrón llegó en 2015 en donde Marvel introduce a varios nuevos personajes: Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) y Quicksilver (Aaron Taylor-Johnson).

Además de Visión, un personaje que tendrá relevancia en el futuro de Marvel y el desarrollo del UCM, y quien es creado a partir de la conciencia de Ultron y Jarvis.

14. Ant-Man (2015)

La introducción de Scott Lang (Paul Rudd) en Ant-Man es una de las mejores de acuerdo a los fans, pues al igual que las dos de Guardianes de la Galaxia, podría funcionar independiente al UCM.

No obstante, sirve para conocer a nuevos personajes de Marvel como al Dr. Hank Pym (Michael Douglas), Hope Van Dyne (Evangeline Lily) y Darren Cross (Corey Stoll).

15. Capitán América: Civil War (2016)

La disolución de los Vengadores se hace presente en el UCM en Capitán América: Civil War tras la pelea entre el Capitán América y Tony Stark por los Acuerdos de Sokovia y el poder “ilimitado” con el que los superhéroes actúan.

Steve Rogers además continúa su búsqueda de Bucky Barnes con ayuda de Falcon hasta que un incidente con Baron Zemo (Daniel Brühl) y el rey T’Challa (Chadwick Boseman) hará que desafíe a sus propios amigos y aliados.

16. Spider-Man: Homecoming (2017)

Tras los eventos de Civil War y la introducción de Spider-Man (Tom Holland) al UCM, ahora nos encontramos con una historia en solitario del joven superhéroe en Spider-Man: Homecoming.

Peter Parker intenta demostrarle a Tony Stark su valía para los Vengadores mientras enfrenta a un nuevo villano de Marvel: Vulture (Michael Keaton).

17. Doctor Strange (2016)

La historia de origen del arrogante personaje de Marvel, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) y cómo su vida cambia tras un trágico accidente, hará que el neurocirujano se introduzca en el mundo de la magia y las artes místicas en Doctor Strange.

Aquí dan a conocer un poco más sobre las diferentes realidades en el UCM y las gemas del infinito, las cuales toman un papel importante en las siguientes películas.

18. Black Widow (2019)

Si bien en taquilla la recaudación se vio afectada por la pandemia, Black Widow explora qué fue de la vida de Natasha Romanoff tras Civil War; además de mostrar una faceta más personal del personaje de Marvel.

Aquí presentan a nuevos personajes que serán clave para las siguientes fases de Marvel: Red Guardian (David Harbour), Yelena Belova (Florence Pugh) y Taskmaster (Olga Kurylenko).

19. Black Panther (2018)

Después de los eventos de Civil War en el UCM y la muerte del rey T’Chaka, T’Challa, en Black Panther debe asumir su responsabilidad como rey de Wakanda.

Pero también pelear por su puesto con su primo Killmonger (Michael B. Jordan) y defender el vibranium, un poderoso metal codiciado por todo el mundo.

20. Thor: Ragnarok (2017)

La tercera entrega de Thor de Marvel, Thor: Ragnarok, muestra el porqué el superhéroe no estuvo presente durante Civil War, pues estaba lidiando con la supuesta muerte de Loki y la aparición de su hermana mayor: Hela (Cate Blanchett).

Además de revelarse el paradero de Hulk tras los eventos de la Era de Ultrón y afrontar la muerte de su padre y el hecho de que ahora es el rey de Asgard.

Sin embargo, el final de Thor: Ragnarok es uno de los más importantes ya que conectará directamente con la siguiente película de Avengers.

21. Ant-Man and the Wasp (2018)

De regreso a la Tierra y en una nueva aventura de Scott Lang como Ant-Man, deberá hacer las paces con Hope y resolver el hecho de su arresto domiciliario tras Civil War.

Ant-Man and the Wasp revela más sobre el Reino Cuántico, el cual será vital para Avengers: Endgame y se conoce a Ghost (Hannah John-Kamen).

22. Avengers: Infinity War (2018)

El principio del fin de la Saga del Infinito y de la Fase 3 inicia con Avengers: Infinity War, en donde todos los superhéroes de Marvel anteriores se conocen para librar juntos la batalla contra Thanos (Josh Brolin).

Esta entrega de Avengers: Infinity War, “resume” de alguna manera los primeros 10 años de la creación del UCM.

23. Avengers: Endgame (2019)

La continuación de Avengers: Infinity War llega con Endgame, en donde muchos de los superhéroes del UCM que nos acompañaron por 10 años llegan a su despedida.

Gracias a la reunión de todos estos personajes de Marvel, Endgame fue la película más taquillera de todos los tiempos.

24. Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (2021)

Saltando un poco las series que continuaron tras los eventos de Avengers: Endgame, la siguiente película del UCM en orden cronológica de la Fase 4 es la introducción de Shang-Chi.

Aquí Marvel apostó por un mundo mágico y lleno de misticismo dentro de la propia Tierra, con artefactos mágicos, situándose después de Endgame.

25. Spider-Man: Far From Home (2019)

La segunda película de Spider-Man nos muestra cómo es que Peter Parker lidia con la pérdida de Tony Stark en el UCM, a quien consideraba su mentor en Spider-Man: Far From Home.

Sin embargo, dentro de toda la vulnerabilidad de este personaje de Marvel, nos presentan a Mysterio (Jake Gyllenhall), quien también será fundamental en la siguiente entrega del Hombre Araña.

26. Spider-Man: No Way Home (2021)

Spider-Man: No Way Home fue una de las películas más esperadas por los fanáticos de Marvel y Spider-Man, pues Marvel comienza a tantear el terreno para la saga multiversal.

Y es que en esta ocasión, Peter Parker se enfrenta al hecho de que su identidad secreta es revelada al final de Far From Home y deberá acudir con Doctor Strange por ayuda.

Pero gracias a este hechizo, las puertas de la realidad (y los eventos de la serie de Loki), es que contrapartes suyas de otros universos cruzan las puertas.

27. Eternals (2021)

Si bien Eternals fue una película de Marvel bastante controversial, nos transporta a diferentes épocas de la Tierra, cuando los Eternos llegaron para controlar una amenaza.

Por lo que técnicamente, sería la primer película dentro del UCM aunque, al estar presente en varios periodos de la Tierra, también se desarrolla después de Endgame.

28. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

La película más reciente de Marvel es la segunda entrega de Doctor Strange, la cual se sitúa después de No Way Home y tras los eventos de WandaVision.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness presenta a América Chávez (Xóchitl Gómez), quien posee el poder de atravesar diferentes realidades, y por el cual Strange deberá ayudarla antes de que caiga en manos de amigo convertido en enemigo.

29. Thor: Love and Thunder (2022)

La cuarta entrega del Dios del Trueno trae de vuelta a Jane Foster, quien ahora se ha convertido en Lady Thor o Mighty Thor en Thor: Love and Thunder.

Ahora la ex pareja deberá unir sus fuerzas para enfrentar a Gorr, el Carnicero de los Dioses (Christian Bale) y pedir que en su cruzada, otros dioses se les unan.

Después de los eventos de Thor: Love and Thunder, de momento se esperan los estrenos de películas como Black Panther: Wakanda Forever y Guardianes de la Galaxia Vol. 3.