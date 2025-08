Eyes of Wakanda es la nueva miniserie animada del MCU para Disney+, donde Marvel explora un poco más de la mitología alrededor de Black Panther.

Logrando que en solo 4 capítulos en Disney+, Eyes of Wakanda nos entregue una obra sólida que funciona en varios niveles.

5 puntos de por qué Eyes of Wakanda es la mejor serie antológica de Marvel

Aquí te dejamos los 5 puntos de por qué Eyes of Wakanda es la mejor serie antológica de Marvel, superando con creces a What If...? sin problemas.

Eyes of Wakanda nos presenta 4 historias sólidas sobre un mismo eje Eyes of Wakanda tiene un gran elenco de voces Eyes of Wakanda no se ahoga en el fan service Eyes of Wakanda critica a la desechabilidad de los soldados Eyes of Wakanda solo tiene un problema en su narrativa

Eyes On Wakanda (Marvel Studios)

Eyes of Wakanda nos presenta 4 historias sólidas sobre un mismo eje

Eyes of Wakanda nos presenta 4 historias sólidas sobre un mismo eje, explorando lo que hay detrás del país de Black Panther en el MCU.

La narrativa gira en torno a los Hatut Zeraze, también conocidos como los Perros de Guerra, una unidad secreta wakandiana que opera fuera de las fronteras del país.

En este contexto, se nos presentan a diferentes personajes que cumplen con una misma misión: Recuperar artefactos de vibranium robados por enemigos y mercenarios.

Cada episodio se sitúa en una época distinta y muestra cómo Wakanda ha estado activa en la sombra, influyendo en la historia mundial sin ser detectada.

Si bien hay capítulos mejores que otros —el episodio 2 es el mejor— en general, logran armar una obra redonda que funciona tanto dentro como fuera del MCU.

Eyes Of Wakanda (Marvel Studios)

Eyes of Wakanda tiene un gran elenco de voces

También hay que mencionar que Eyes of Wakanda tiene un gran elenco de voces diverso y potente:

Winnie Harlow

Cress Williams

Anika Noni Rose

Adam Gold, entre muchos otros

Cada uno de los actores y actrices logra darle un matiz perfecto a sus personajes, presentando desde guerreros carismáticos y divertidos, hasta agentes rotos.

Transmitiendo perfectamente lo que significa ser un espía y todo lo que esto implica para diversas persona, respondiendo de diferente manera ante las misiones.

Hay que mencionar que solo tuvimos acceso al audio en inglés; desconocemos cómo es el trabajo del elenco en español latino.

Eyes Of Wakanda (Marvel Studios)

Eyes of Wakanda no se ahoga en el fan service

Algo que se agradece es que Eyes of Wakanda no se ahoga en el fan service, cosa que afectó de gran manera el desarrollo de What If...?, resultando en un producto mediocre.

Aquí, el director Todd Harris, acompañado de Ryan Coogler en la producción, armaron un buen relato antológico que se sostiene por sí mismo.

Si bien tiene algunos guiños a otros personajes de Marvel, así como a producciones del MCU, estas son mínimas, lo que deja que la serie respire bastante bien.

Alguien que es ajeno a todos estos personajes puede ver el show sin ningún problema.

Además hay que destacar su animación, la cual está “pintada a mano”, dejando de lado el criticado cell shading de otras producciones del estudio.

Eyes Of Wakanda (Marvel Studios)

Eyes of Wakanda critica a la desechabilidad de los soldados

Si bien no es el punto central, Eyes of Wakanda critica a la desechabilidad de los soldados de manera puntual en algunos de sus pasajes.

Al presentar agentes que operan en las sombras, se deja en claro que nunca recibirán reconocimiento, estando atados toda su vida a Wakanda, lo quieran o no.

Explorando los dilemas entre tradición y modernidad, aislamiento vs. globalización, y el precio del poder.

Dejando en el aire la pregunta de qué tan buena es en realidad la nación de Wakanda, qué tan libres son sus habitantes y sobre todo, los soldados que sacrifican tanto por ella.

Eyes of Wakanda (Marvel)

Eyes of Wakanda solo tiene un problema en su narrativa

En sí Eyes of Wakanda solo tiene un problema en su narrativa, y eso es que no notas el paso del tiempo en el contexto del país de Black Panther.

Supuestamente Eyes of Wakanda muestra la interacción de los perros de guerra a lo largo de las eras de la humanidad; si bien eso sí se refleja en el mundo general, la nación africana parece inamovible.

Puede ser el 500 Antes de Cristo o el Siglo XIX y no hay diferencia con el contexto de Wakanda, todo luce igual que como lo conocimos en el MCU. Como una nación hipertecnológica gracias al vibranium.

Aunque tratan de alinear a la sociedad de Wakanda al contexto histórico en el que se desarrollan los capítulos, con tecnología más “rudimentaria”, no lo logran del todo.

Esto te saca un poco de la fantasía y da una idea de que en realidad este país del MCU no ha evolucionado mucho a lo largo de la historia.

Eyes of Wakanda (Marvel)

¿Eyes of Wakanda en Disney+ vale la pena?

Eyes of Wakanda es una propuesta emocionante y única, algo que realmente expande la mitología del MCU y que no desaprovecha la oportunidad de presentar un lado poco explorado de este.

Siendo una gran oportunidad para conocer a personajes nuevos, y para entender mejor los secretos más profundos de Wakanda.

Claro que Eyes of Wakanda no es perfecta, el episodio 3 es el más flojo de todos y ciertas cuestiones narrativas generales podrían molestar a algunos fans de Marvel.

Fuera de estas cosas mínimas, en general estamos ante otra buena serie animada de Marvel que, a pesar de solo tener 4 capítulos, te dejara totalmente satisfecho.