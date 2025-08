Aunque fue una de las series menos promocionadas de Marvel, Eyes of Wakanda en Disney+ ha conquistado a todo el mundo en Rotten Tomatoes.

Eyes of Wakanda tiene calificaciones aprobatorias tanto del público, como de la crítica en Rotten Tomatoes, algo pocas veces visto actualmente con la series de Marvel.

¿Cuál es la calificación de Eyes of Wakanda en Rotten Tomatoes?

Eyes of Wakanda de Disney+ tiene un increíble 91% de aprobación por parte de la crítica, y un 72% de parte del público en Rotten Tomatoes.

Calificación de Eyes of Wakanda en Rotten Tomatoes (Especial)

Si bien parece que a los fans les gustó un poco menos Eyes of Wakanda, aún así son buenos números en Rotten Tomatoes.

Aunque al inicio no se veía a la serie como algo relevante, debido a que otros shows animados del MCU, como What If...? no fueron lo esperado; el show logró conquistar a todo el mundo.

En parte se debería a que Ryan Coogler, director de las películas de Black Panther, fue el productor de la serie, lo cual aseguraba su calidad.

Además de que no se hacen experimentos raros con los personajes, manteniendo la coherencia toda la mitología de Wakanda, como se ha visto en las películas.

Eyes of Wakanda (Marvel)

¿Qué dicen de Eyes of Wakanda en Rotten Tomatoes?

En general la crítica de Eyes of Wakanda de Disney+ en Rotten Tomatoes menciona que se trata de una mini serie muy bien armada.

Eyes of Wakanda explora a detalle cierta cosas que en las películas de Black Panther no quedaron del todo claras, con una gran animación que la sustenta.

Los 4 capítulos son considerados como redondos en su totalidad, aunque es cierto que hay unos mejores que otros, aún así vale totalmente la pena.

De hecho, lo único que lamentan los críticos de la serie de Disney+ es que es muy corta, pues son 4 capítulos de media hora, los cuales ya están disponibles en la plataforma.

Lo cual hace que no se disfrute del todo, ya que los puedes terminar en menos de 2 horas en un día normal.

Una entrada de MCU no esencial pero atractiva que expande la tradición y la historia de Wakanda de maneras interesantes, pero que se siente demasiado corta para realmente comenzar. GamesRadar

Sin un héroe popular como protagonista, Eyes Of Wakanda se apoya en el potencial infinito de la marca Wakanda con gran efecto; el resultado está bellamente elaborado, pero se siente algo incompleto. Empire Magazine

Las historias en sí son bastante simples y recorren temas similares de un episodio a otro, pero la acción eleva todo. Rolling Stone

Con información de Rotten Tomatoes.