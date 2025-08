Este 1 de agosto se reveló el nuevo traje de Spider-Man: Brand New Day que usará Tom Holland para festejar el Día de Spider-Man, personaje de Marvel.

Pues de manera sorpresiva, Sony Pictures y Marvel revelaron detalles del nuevo traje de Spider-Man: Brand New Day que usará Tom Holland de 29 años de edad, causando emoción entre los fans.

Este es el detalle que se reveló en el traje de Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day será la nueva película del superhéroe en el UCM, el cual es interpretado por Tom Holland y este 1 de agosto, en el Día de Spider-Man, se reveló su nuevo traje.

En un teaser de apenas 9 segundos, se mostraron close ups del nuevo traje que usará Tom Holland en Spider-Man: Brand New Day de Marvel, revelando que tiene telarañas en relieve.

Se revela el nuevo traje que usará Tom Holland en Spider-Man: Brand New Day (Sony Pictures)

Esto es relevante ya que retoma el estilo clásico de los trajes de Spider-Man, y también recuerda a los que se usaron en la trilogía de Sam Raimi en 2002 a 2007.

Es decir que el primer traje con relieve de Spider-Man fue usado por Tobey Maguire de 50 años de edad; posteriormente lo usó Andrew Garfield de 41 años de edad, usó uno similar en 2012 y 2014.

Cabe recordar que en las entregas anteriores, los trajes que había usado Tom Holland como Peter Parker, aunque mostraban el patrón de telaraña, estos eran impresos y no con relieve.

Pero ahora en Spider-Man: Brand New Day eso cambiará, y de hecho el uso de telarañas en relieve en su traje tiene un propósito, el cual fue revelado en Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

El nuevo traje de Spider-Man: Brand New Day ya se había spoileado en Spider-Man: No Way Home

Se reveló el nuevo traje que usará Tom Holland en Spider-Man: Brand New Day, causando emoción entre los fans.

Pues los detalles mostrados en este nuevo traje para Spider-Man: Brand New Day, revelan que contará con telarañas en relieve, similares a los de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

De hecho, el nuevo traje de Spider-Man: Brand New Day ya había sido spoileado en Spider-Man: No Way Home, cuando precisamente los dos actores aparecieron junto con Tom Holland.

Pues al final de la película, cuando las versiones multiversales de Peter Parker regresan a su realidad, el de Tom Holland se queda solo tras el hechizo de Doctor Strange.

Y en la última escena puede verse cómo está confeccionando su nuevo traje, el cual tiene diseños que recuerdan a los de Tobey Maguire y Andrew Garfield, siendo este un homenaje a ellos con los que formó un vínculo especial.

En el guion de Spider-Man: No Way Home que se reveló meses después, puede leerse que en dicha escena, el Peter de Tom Holland usa este diseño de los dos para tenerlos siempre con él.

“Spider-Man da una vuelta y rueda por el tejado nevado con un TRAJE AZUL Y ROJO (nuevo para él, pero que le recuerda a los trajes que ha visto antes).” Guion de Spider-Man: No Way Home