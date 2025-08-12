Este 12 de agosto se estrena la nueva serie de Alien: Earth, por lo que te damos el calendario para que no te pierdas ningún capítulo en Disney Plus.

Pues te dejamos el calendario de todos los capítulos de Alien: Earth, mismos que se transmitirán en la plataforma de streaming Disney Plus.

Calendario de Alien: Earth de todos sus capítulos en Disney Plus

Tal y como se dijo, hoy se estrenará la nueva serie de Alien: Earth, la cual formará parte del universo de los Xenomorfos que creó Ridley Scott en 1979.

Sin embargo, Alien: Earth estará bajo la batuta de Noah Hawley, quien ha impresionado en series como Legión o Fargo; por lo que te dejamos el calendario de esta nueva serie para que veas todos los capítulos en Disney Plus:

Neverland – 12 de agosto

El Sr. Octubre – 12 de agosto

Metamorfosis – 19 de agosto

Observación – 26 de agosto

Emergencia – 2 de septiembre

La Mosca – 9 de septiembre

En el espacio, nadie – 16 de septiembre

Los verdaderos monstruos – 23 de septiembre

Alien: Earth estrenará sus dos primeros episodios este 12 de agosto en punto de las 7:00 pm para México, con un formato semanal para los 8 episodios que conforman su primera temporada en Disney Plus.

Posteriormente se estrenarán de manera semanal hasta el próximo 23 de septiembre en la plataforma de streaming.

Alien Earth en Disney+ (@disneyplusla / Instagram)

¿De qué trata Alien: Earth, la nueva serie de Disney Plus?

Alien: Earth es la nueva serie que se transmitirá en Disney Plus a partir de este 12 de agosto en punto de las 7:00 pm.

De acuerdo a la cronología, Alien: Earth se sitúa dos años antes de los eventos de Alien: El Octavo Pasajero.

Pero como se revela en los tráilers y póster oficiales, Alien: Earth se desarrolla en la Tierra en donde se sigue la historia de Wendy, y un grupo de investigadores que se ven obligados a un aterrizaje forzoso en nuestro planeta.

No obstante, estos investigadores se encontrarán con algo que amenaza la supervivencia de la humanidad entera.