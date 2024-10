Se han revelado las nuevas series de Marvel que estarán llegando a Disney Plus, por lo que te damos el calendario de estrenos 2024 y 2025.

No cabe duda que para los meses que quedan del 2024 y el próximo 2025, Marvel ya tiene bastante contenido para dar.

Pues se ha revelado el tráiler de los nuevos estrenos que habrá en Disney Plus por parte de Marvel Studios.

Es por eso que te decimos el calendario de qué series de Marvel llegarán en 2024 y 2025 a Disney Plus,

Calendario de estrenos para 2024 y 2025 de series de Marvel en Disney Plus

Tal y como se ha revelado, un nuevo tráiler confirma todo el contenido de Marvel que vendrá para lo que resta del 2024 y 2025 en cuanto a series.

Y es que el pasado 29 de noviembre, se filtró el tráiler completo de la planeación de Marvel para lo que resta del 2024 y 2025, emocionando a los fans por las series que vendrán.

Por lo que te damos el calendario de estreno de las series de Marvel para 2024 y 2025 en Disney Plus:

Series de Marvel para 2024 en Disney Plus

Deadpool y Wolverine - 12 de noviembre

What If? Temporada 3 - 22 de diciembre

Series de Marvel para 2025 en Disney Plus

Your Friendly Neighborhood Spider-Man - 25 de enero

Daredevil: Born Again - 4 de marzo

Ironheart - 24 de junio

Eyes of Wakanda - Agosto 6

Marvel Zombies - 25 de octubre

Wonder Man - 25 de diciembre

A look at Marvel Studios’ upcoming 2025 slate. pic.twitter.com/4hNNtj3TWI — One Take 🎬 (@OneTakeNews) October 30, 2024

Los fans se sorprendieron con el tráiler de Daredevil: Born Again

Si bien se ha revelado la planeación de Marvel para Disney Plus de los próximos 14 meses, no cabe duda que lo que más les emociona es la serie de Daredevil: Born Again.

Pues cabe recordar que la serie de Daredevil junto con Charlie Cox de 41 años de edad, comenzó en Netflix cuando aún el personaje no pertenecia totalmente al UCM.

Del 2015 al 2018 enamoró al público de Marvel con su interpretación como Daredevil, y después de dudas sobre si seguiría interpretando a Matt Murdock en el UCM, nos sorprendió con un cameo en Spider-Man: No Way Home en 2021.

Posteriormente se anunció que habría una nueva serie de Daredevil que retomaría los hechos de la serie de Netflix, no sin antes aparecer una vez más en She-Hulk.

Ahora, el tráiler de Daredevil: Born Again nos trae nuevamente un encuentro con Kingpin como alcalde de Nueva York; además de viejos conocidos: Bullseye y Punisher; además del villano Muse.

Por lo que habrá que esperar hasta el próximo 4 de marzo del 2025 para saber cómo se armó Daredevil: Born Again y si se respetó el lenguaje y nivel de violencia que se había manejado con Netflix.