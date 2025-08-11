Spider-Man: Brand New Day de Sony y Marvel inició sus grabaciones a inicios de agosto de 2025; dado que se está filmando en exteriores, muchos fans tomaron videos del momento.

Pues la producción de Spider-Man: Brand New Day permitió por primera vez que el público estuviera presente, de ahí que hay varios videos de la filmación.

Fans grabaron videos de Spider-Man: Brand New Day

Durante la filmación de Spider-Man: Brand New Day de Sony y Marvel en Glasgow, fans “filtraron” varios videos de las grabaciones de la película.

Estos videos de Spider-Man: Brand New Day no son nada que no se haya visto en la última semana pero, sí ofrecen un ángulo distinto de las escenas que se filmaron.

En total son tres videos del héroe de Marvel protagonizado por Tom Holland, de 29 años de edad.

Uno donde Spider-Man va sobre el tanque que ya se ha vuelto famoso en redes sociales, donde al parecer irían un grupo de villanos de la película (algunos dicen que Punisher).

En otro, vemos al héroe de Marvel columpiándose, donde también apreciamos mejor cómo es el sistema de poleas que usa la producción para lograr este efecto.

El último es uno más tranquilo, pues solo vemos a Spidey encima de un auto tradicional, amarrado con cables de seguridad, antes de que inicie la secuencia de acción.

Spider-Man: Brand New Day seguirá filmando en locación todo agosto

Todas estas filtraciones, videos y demás de Spider-Man: Brand New Day, han servido para elevar la expectativa previo al estreno mundial el 31 de julio de 2026.

Lo mejor de todo para los fans de Spider-Man: Brand New Day, es que la película seguirá filmando todo agosto, es casi un hecho que tendremos más “filtraciones”.

De momento, la película parece que —por lo menos en términos técnicos— será algo interesante, al recurrir a efectos prácticos en lugar de CGI en exceso .

Habrá que ver el resultado dentro de un año, qué tan bien o qué tan mal le sienta esta nueva dirección al Hombre Araña, así como la recepción por parte del público.