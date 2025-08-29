La película Elio ya tiene fecha para llegar a Disney+ después de su ‘tropiezo’ en cines.

Disney+ se prepara para lanzar Elio, cinta animada de 2025 que no tuvo una buen desempeño durante su exhibición en salas.

Esta es la fecha de estreno de Elio en Disney+

Se reveló que la película Elio llegará a la plataforma Disney+ para todos sus usuarios.

La cinta de animación se encontrará disponible en el mes de septiembre, aunque todavía no se ha confirmado en qué día.

Elio, película (Pixar / PIXAR)

Elio llegó a las salas de cine de México el pasado 19 de julio 2025.

Para Disney representó un verdadero fracaso porque tuvo la peor apertura de taquilla de una cinta de Pixar en el mundo.

La razón por la que Elio consiguió un lamentable rendimiento en su recaudación fue por la poca publicidad que recibió la película.

Otro factor que determinó que Elio fuera un fiasco para Disney tiene que ver con que la producción sufrió varios tropiezos al momento de realizarse.

Se sabe que Disney mandó a que Elio se rehiciera a la mitad de su producción, generando retrasos en su fecha de lanzamiento y obligándola a competir con otros estrenos de verano que captaron la atención del público.

Elio de Pixar (@Pixar)

¿De qué trata Elio? Esta es al trama de la película de Disney

La película Elio, que llegará próximamente a la plataforma de streaming Disney+, es una divertida historias de aventuras espaciales.

Su trama se centra en Elio, un niño de 11 años de edad que tiene una imaginación desbordante y una gran obsesión por los extraterrestres.

Mientras Elio lucha por encajar en el mundo, es transportado al espacio donde es confundido por error como el embajador galáctico de la Tierra.

Lo que lleva a que Elio viva diversas aventuras cósmicas, además de forjar nuevo lazos con excéntricas formas de vida y evitar una crisis intergaláctica.

La crítica recibió de forma mixta Elio, los especialistas señalaron que se trata de una película bastante entretenida pese a sus atropellada exhibición en cines.

Por su historia, Elio también fue calificada como una cinta con grandes giros e ingeniosa que mezcla humor y emoción.