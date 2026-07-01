Parece que la siguiente generación de consolas se despedirá definitivamente de los juegos físicos; sin embargo, Xbox está buscando la manera de que tu colección no se pierda.

Dentro de Xbox quieren que si tienes juegos de sus últimas dos consolas, estos se puedan ejecutar de alguna manera, incluso en dispositivos puramente digitales.

Xbox Series S (Mika Baumeister / Unsplash )

Xbox quiere crear copias digitales de juegos físicos

De acuerdo con un reportaje de The Verge, dentro de Xbox están probando maneras de que puedas pasar tus juegos físicos a digitales en su siguiente consola.

Lo que hace este sistema de Xbox es copiar todo el contenido de un juego físico e instalarlo en tu consola, para que siempre esté disponible y no dependas del formato.

Sin embargo, para que funcione deberás de tener una cuenta de Microsoft vinculada a tu consola Xbox, para que así se entregue una licencia digital de uso.

Cosa que permitirá que los usuarios puedan prestar el juego para que se instale en otra consola, o bien, ejecutarlo desde otro perfil de Xbox.

Basta decir que de momento estos solo funciona con juegos de Xbox Series X/S y Xbox One, habrá que ver qué pasa con los de Xbox 360 y la consola original.

Xbox Series X (Microsoft)

Xbox también se despediría de los juegos físicos con Project Helix

La razón de este nuevo proyecto de preservación de Xbox se debe a que reportes indican que Project Helix, la próxima consola de la marca, no tendrá lector de disco.

Esto significa que Xbox también estaría pensando dejar de lado de una vez los juegos físicos en su próxima generación de consolas.

Sin embargo, dada su política de retrocompatibilidad, buscan la manera de que los juegos puedan seguir ejecutándose en tu nueva consola, aunque esta ya no tenga lector.

La iniciativa aún está en fase de pruebas, pues no se espera que Project Helix sea lanzado hasta finales de 2027 o algún punto de 2028.

Habrá que ver si esto prospera o definitivamente le daremos la despedida a todos los juegos en disco de nuestras colecciones.