La reestructuración de Xbox por parte de Microsoft va muy en serio, al grado de que ya tenemos varios reportes de una nueva ola de despidos y cierre masivo de estudios.

De hecho, varios estudios que podrían ser afectados ya están en conversaciones con Microsoft para ser vendidos y dejar de lado la exclusividad con Xbox, con el fin de evitar el cierre.

Xbox (Xbox)

Microsoft cerraría tres estudios de Xbox como parte de la reestructuración

De acuerdo con el periodista Jason Schreier de Bloomberg, Microsoft tiene pensado cerrar tres estudios de Xbox en las próximas semanas.

Los estudios afectados por la reestructuración de Microsoft en Xbox serían los siguientes:

Compulsion Games

Ninja Theory

Double Fine

De hecho, el mismo Jason Schreier menciona que todos estos estudios se han puesto en contacto con Microsoft para negociar su independencia o venta, perdiendo la exclusividad con Xbox, y así evitando el cierre.

El mismo reporte señala que Ninja Theory presentó el nuevo Senua en el Xbox Games Showcase, que será multiplataforma, para así atraer inversores y compradores que se interesen en ellos.

Aún más, estos no serían los únicos estudios en peligro, pues en palabras del periodista, cualquiera que no haya demostrado su rentabilidad podría verse afectado por la reestructuración.

Hellblade: Senua's Sacrifice (Ninja Theory)

¿Cuál es la nueva estrategia de Microsoft con Xbox?

La idea que tiene Microsoft con Xbox, que ahora está comandada por Asha Sharma, es que dicha división sea rentable por sí misma, dejando de depender de la empresa central.

Desde su lanzamiento hace 25 años, Xbox ha reportado pérdidas a Microsoft y nunca ha podido superar a Sony con su PlayStation. Satya Nadella, CEO de la empresa, fue el que señaló que eso debe de terminar.

Así que ahora Xbox se enfocará en franquicias y estudios que han mostrado buenas ventas en el pasado, lo que significa dejar de lado las experiencias que no entregan buenos números, como las desarrolladas por Cumpulsion, Ninja Theory y Double Fine.

Por su parte ,Jason Schreier espera que sea el próximo 30 de junio, que es la fecha en que cierra el año fiscal, cuando se de a conocer el destino de la marca Xbox y las afectaciones de este “reinicio”.