A través de un comunicado oficial, Microsoft dio a conocer un nuevo aumento de precio en todos los modelos de sus consolas Xbox para este 2026.

Siendo el segundo año consecutivo en el que Microsoft sube el precio de la consolas de Xbox, aunque en esta ocasión el aumento será más considerable.

Xbox (Xbox)

Nuevo precio de las consolas Xbox

De acuerdo con el comunicado de Microsoft y Xbox, las consolas tendrán un aumento de precio entre 100 y 150 dólares en el precio internacional que ya se manejaba.

Quedando de la siguiente manera:

Xbox Series S 512 GB de 399.99 dólares a 499.99 dólares

Xbox Series S 1 TB de 449.99 dólares a 599.99 dólares

Xbox Series X 1 TB standard de 649.99 dólares a 799.99 dólares

Xbox Series X Digital 1 TB de 599.99 dólares a 749.99 dólares

El nuevo precio se hará efectivo en todo el mundo a partir del 1 de agosto de 2026; es decir, poco más de un mes a partir de la fecha del anuncio.

La razón de este aumento se debe a la escasez de componentes, lo que ha aumentado el precio del RAM y el almacenamiento a nivel mundial.

Xbox Series X/S (Microsoft)

¿Cuánto costarán ahora las consolas Xbox en México?

Si bien no hay un comunicado oficial de parte de Xbox sobre el precio de la consolas en México, se espera que el ajuste de Microsoft también impacte a nuestro país.

Se estima que las consolas Xbox en México subirán entre 2 mil y 2,500 pesos, quedando de la siguiente manera:

Xbox Series S (512 GB) de 9,350 pesos a 11,350 pesos

Xbox Series S (1 TB) de 11,220 pesos a 13,520 pesos

Xbox Series X (1 TB Digital) de 14,025 pesos a 16,500 pesos

Xbox Series X (1 TB con lector de discos) de 14,960 a 17,100 pesos

Ojo, esto es solo un estimado tomando en cuenta los datos que ha dado Microsoft sobre el aumento en el precio internacional.