Sony anunció una de las decisiones más trascendentales en la historia reciente de la industria del videojuego: a partir de enero de 2028, todos los nuevos lanzamientos para consolas PlayStation se distribuirán únicamente en formato digital.

Es decir que la compañía de PlayStation dejará de producir discos físicos para títulos inéditos, apostando por completo al ecosistema digital.

“En respuesta a la evolución de las preferencias de los consumidores, los nuevos juegos se lanzarán en PlayStation Store y en tiendas físicas únicamente en formato digital.” PlayStation

La medida de PlayStation sobre dejar de producir videojuegos en físico, responde al cambio en los hábitos de consumo de los jugadores, pues cerca del 80% de las ventas de videojuegos completos en el año fiscal 2025 ya correspondieron a descargas digitales, según datos compartidos por Sony.

PlayStation dejará de producir videojuegos físicos, y solo venderá digital a partir del 2028 (PlayStation )

PlayStation dice adiós a los discos físicos: desde 2028 todos los juegos nuevos serán digitales

De acuerdo con un comunicado de Sony y PlayStation, los juegos lanzados antes de enero de 2028 o aquellos que ya tengan confirmada una edición física no se verán afectados por esta transición. Sin embargo, cualquier nuevo título posterior a esa fecha estará disponible únicamente a través de PlayStation Store o mediante códigos digitales vendidos en tiendas.

“A medida que las preferencias de los consumidores y la industria del entretenimiento en general se alejan cada vez más de los discos físicos en favor de lo digital, la producción de discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen en las consolas PlayStation se interrumpirá a partir de enero de 2028. Después de esta fecha, los nuevos juegos estarán disponibles en PlayStation Store y en tiendas físicas únicamente en formato digital. Esta transición no afecta a los juegos que ya se lanzaron o se lanzarán antes de enero de 2028 en formato físico.” PlayStation

La decisión de PlayStation ha generado reacciones encontradas entre la comunidad gamer, pues mientras algunos celebran la comodidad del formato digital, otros lamentan la pérdida del coleccionismo, la posibilidad de revender juegos o compartirlos físicamente con familiares y amigos.

El anuncio también coincide con el cierre progresivo de las tiendas digitales de PS3 y PS Vita, una estrategia que evidencia la apuesta definitiva de Sony por las plataformas actuales y por un futuro completamente digital en el entretenimiento interactivo.