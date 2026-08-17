Danilo Palomino era un famoso cosplayer de Ecuador, conocido como El Gordito Sushi o Ryu de Guayaquil, quien se volvió famoso en 2011 por caracterizarse como Ryu de street fighter.

El Gordito Sushi murió el 16 de agosto de 2026 tras sufrir un accidente doméstico en Guayaquil, Ecuador.

¿Quién fue Danilo Palomino? El Gordito Sushi

Danilo Palomino Sánchez era un creador de contenido, cosplayer e influencer nacido en Guayaquil, Ecuador.

El Gordito Sushi se volvió viral al caracterizarse como Ryu y crear contenido en calles de Guayaquil, así como su gusto por los temas geek y videojuegos.

Muere Danilo Palomino, el Gordito Sushi (Especial )

¿Qué edad tenía Danilo Palomino?

Danilo Palomino nació el 25 de julio de 1987; tenía 38 años de edad.

¿Quién era la esposa de Danilo Palomino?

Danilo Palomino no estaba casado.

¿Qué signo zodiacal era Danilo Palomino?

Danilo Palomino era Leo.

¿Cuántos hijos tuvo Danilo Palomino?

Danilo Palomino no tuvo hijos.

¿Qué estudió Danilo Palomino?

Danilo Palomino no concluyó la educación básica tras sufrir bullying y debido a que padecía una discapacidad intelectual.

¿En qué ha trabajado Danilo Palomino?

Danilo Palomino fue empacador de supermercado antes de convertirse en creador de contenido. En 2011 se volvió viral tras hacer un cosplayer de Ryu.

El Gordito Sushi siguió haciendo videos de humor y de sus gustos geek, anime y videojuegos.

También incursionó en la actuación en diversos proyectos de la televisión ecuatoriana; fue extra y participó en sketches de comedia.

El reconocimiento de Danilo Palomino lo llevó a realizar comerciales para una marca de sopas y la lotería nacional de Ecuador .

Danilo Palomino se ganó el cariño del público ecuatoriano, quienes lamentaron su muerte y enviaron sus condolencias a su familia.