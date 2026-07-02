Domino’s UK publicó un comunicado satírico anunciando que dejará de hacer pizzas físicas en 2027 para pasar a pizzas digitales descargables, parodiando la decisión de Sony de eliminar los juegos físicos de PlayStation

La publicación viral en X -antes Twitter- de la cuenta oficial @Dominos_UK ha generado millones de interacciones y risas entre gamers, quienes ven en el mensaje una crítica directa a las políticas de PlayStation.

“En respuesta a las tendencias de la industria de los videojuegos, a partir del 1 de abril de 2027, Domino’s Reino Unido dejará de producir pizzas físicas y pasará a producir únicamente pizzas digitales.” Domino's Pizza

En el “comunicado oficial”, Domino’s indica que a partir del 1 de abril de 2027 cesará la producción de pizzas físicas y pasará exclusivamente a pizzas digitales. Los clientes podrán descargar “códigos de pizza deliciosa” y disfrutarlas “usando el poder de la imaginación en un sentido completamente virtual”.

Comunicado de Domino's Pizza por videojuegos de PlayStation (@Dominos_UK / X )

Domino’s UK se burla de PlayStation: “Adiós a las pizzas físicas, solo digitales”

La parodia de Domino’s no pasó desapercibida, pues usuarios en redes sociales destacaron la ironía: mientras Sony apuesta por un futuro 100% digital con PlayStation, Domino’s “sigue la tendencia” de la industria del gaming de forma absurda, recordando a los consumidores lo que pierden al eliminar el formato físico.

“Los consumidores podrán descargar toda nuestra deliciosa gama de códigos de pizza y, utilizando el poder de la imaginación, disfrutarlas de una manera completamente virtual.” Domino's Pizza

La cuenta de Domino’s, conocida por su humor irreverente, actualizó incluso su icónico eslogan “Domin-oh-hoo-hoo” a “Domin-oh-hoo-whose-dumb-idea-was-this?”, reforzando la burla.

Este movimiento de marketing viral resalta el descontento generalizado entre los jugadores por la pérdida de los discos físicos, coleccionables y la propiedad real de los juegos tras la decisión de PlayStation.

La publicación de Domino’s Pizza acumuló rápidamente cientos de miles de likes, reposts y comentarios, convirtiéndose en tendencia en redes.

Estrategias como esta posicionan a las marcas cercanas al público joven y gamer, especialmente en plataformas como X, donde el contenido humorístico y oportunista genera gran engagement.