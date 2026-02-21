Asha Sharma será la nueva cara de Xbox tras el retiro de Phil Spencer y la salida de Sarah Bond, quedando a cargo de todo lo relacionado a Microsoft Gaming.

Algo que ha causado revuelo, pues Asha Sharma no estaba relacionada con Xbox o Microsoft Gaming hasta el anuncio de la salida de Phil Spencer y Sarah Bond.

¿Quién es Asha Sharma?

Asha Sharma es una empresaria estadounidense de ascendencia hindú, la cual ha sido parte de diversas empresas de tecnología como Meta e Instacart.

Asha Sharma (Asha Sharma)

¿Qué edad tiene Asha Sharma?

Asha Sharma tiene 36 años de edad, aunque se desconoce su fecha exacta de nacimiento.

¿Quién es el esposo de Asha Sharma?

No hay información pública sobre el esposo de Asha Sharma.

¿Qué signo zodiacal es Asha Sharma?

Al no tener su fecha de nacimiento completa, se desconoce el signo zodiacal de Asha Sharma.

Asha Sharma y Matt Booty (Microsoft)

¿Cuántos hijos tiene Asha Sharma?

No hay detalles sobre hijos o hijas de Asha Sharma.

¿Qué estudió Asha Sharma?

Asha Sharma tiene una licenciatura en Ciencias Empresariales por parte de la Escuela de Administración Carlson de la Universidad de Minnesota Carlson.

¿En qué ha trabajado Asha Sharma?

Asha Sharma tiene una carrera corta pero bastante prolífica, comenzando como vicepresidenta de producto e ingeniería en Meta del 2017 al 2021.

De 2021 a 2024 sería directora de operaciones en Instacart, para después ser miembro de la junta de Coupang y Home Depot.

Entraría a Microsoft en 2024 como presidenta de Core AI, la división de inteligencia artificial de la empresa; para finalmente convertirse en la CEO de Xbox y Microsoft Gaming en 2026.

Asha Sharma sustituirá a Phil Spencer y Sarah Bondo como CEO de Xbox y Microsoft Gaming

Al darse a conocer la salida de Phil Spencer y Sarah Bond de Xbox y Microsoft Gaming, se anunció de manera inmediata a Asha Sharma como la nueva encargada de la división de videojuegos.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, fue quien anunció la llegada de Asha Sharma a Xbox y Microsoft Gaming en un comunicado, al mismo tiempo que Phil Spencer le dio la bienvenida.

En su primera declaración, la nueva presidenta de Xbox señaló que no llenaría a la marca de IA , pues sabe que los juegos son un arte y dependen de la creatividad humana.

Prometiendo una nueva era de éxitos para Xbox que pondrá muy contentos a los fans fieles que los han seguido por 25 años.