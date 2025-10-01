El 1 de octubre se dio a conocer un ajuste global en el precio de Xbox Game Pass, el cual también afecta al mercado en México; además de presentar tres nuevos planes.

A continuación, te daremos toda la información acerca de los nuevos precios y planes de Xbox Game Pass en México.

Precios y planes de Xbox Game Pass en México

Estos son los precios y planes que tendrá Xbox Game Pass en México a partir del 1 de octubre de 2025:

Essential: 169 pesos al mes

Premium: 219 pesos al mes

Ultimate: 449 pesos al mes

Descubre tu próximo juego favorito con Xbox Game Pass Essential, Premium y Ultimate. pic.twitter.com/wqhPZSM743 — Xbox México (@XboxMexico) October 1, 2025

Quienes tengan el plan Standard de Xbox Game Pass pasarán al Premium sin cambios en el precio, con acceso a más de 200 juegos, aunque sin títulos de Día 1; estos estarán disponibles hasta un año después de su lanzamiento.

Por su parte, las personas suscritas a Core pasarán al plan Essential, también sin cambios de precio, con acceso a 50 juegos, multijugador en línea y juego en la nube. Tampoco contará con juegos Día 1.

Técnicamente, el único plan que subió de precio fue el Ultimate; no obstante, los Essential y Premium sufrieron ajustes en su contenido, como el hecho de no contar con juegos Día 1 y la disponibilidad de estos tiempo después.

Xbox Game Pass (Xbox )

Novedades de los planes de Xbox Game Pass en México

Cada plan de Xbox Game Pass en México, incluye:

Bibliotecas de juegos ampliadas (con títulos de PC)

Juego en la nube sin límites

Beneficios dentro del juego (incluidos títulos de Riot Games)

Experiencia renovada de Rewards con Xbox

Para quienes tengan Xbox Game Pass Ultimate en México, contarán con:

Juegos en Día 1

Fortnite Crew y Ubisoft+ Classics

Xbox Cloud Gaming de hasta 1440p

Referente a Xbox Cloud Gaming, se anunció que la versión en Xbox Game Pass Ultimate será definitiva de este servicio.

Es decir que, luego de varios años, esta saldrá de la fase beta para estar disponible de forma oficial para los suscriptores.