GamePlanet anunció el cierre de dos de sus tiendas más emblemáticas en la CDMX: Perisur y Galerías Insurgentes.

“Esta semana concluirán las operaciones de nuestras tiendas en Perisur y Galerías Insurgentes, debido a la terminación de los contratos de arrendamiento de ambos locales”. Comunicado de GamePlanet.

GamePlanet explicó que la decisión no responde a problemas de ventas, sino a la conclusión de los contratos de arrendamiento de ambos locales, lo que obliga a finalizar operaciones durante la última semana de julio de 2026.

En un comunicado, GamePlanet agradeció a clientes y socios, asegurando que sus planes de crecimiento continúan y que buscarán nuevas ubicaciones premium.

GamePlanet cierra su tienda en Perisur y Galerías Insurgentes de la CDMX

Con un comunicado, GamePlanet anunció el cierre de sus dos tiendas emblemáticas de la CDMX, tratándose de la de Perisur y Galerías Insurgentes.

Según la explicación dada por GamePlanet, más que un problema por las ventas, se trató del fin de su contrato de arrendamiento lo que los llevó a tomar la decisión.

Comunicado de GamePlanet. (@gameplanetmx)

Asimismo, detallaron que el cierre se realizará durante esta última semana de julio 2026.

Además de agradecer a clientes y socios, GamePlanet dijo que los planes de crecimiento siguen, por lo que continuarán en busca de “ubicaciones premium y nuevas oportunidades comerciales”.