Luego de casi 10 años de ausencia, el Xbox FanFest regresa a la CDMX en este 2026, con motivo de los 25 años del lanzamiento de la primera consola de Microsoft.

Si quieres ser parte del Xbox FanFest en CDMX, a continuación te daremos todos los detalles que se tiene al momento de este esperado regreso.

Fecha y lugar del Xbox FanFest en CDMX

De acuerdo con Microsoft, el Xbox FanFest en CDMX se llevará a cabo el próximo 17 de octubre de 2026, en una sede aún por revelar.

Xbox FanFest (Xbox)

Por lo general, Microsoft no da a conocer el lugar donde se llevará a cabo el Xbox FanFest en CDMX, con el fin de evitar que haya aglomeraciones de fans que no hayan conseguido su boleto.

Los últimos dos eventos de la marca en la Ciudad de México se llevaron a cabo en Santa Fe y en el Hipódromo de las Américas, por lo que se espera una sede similar.

Algo a mencionar es que será el primer FanFest que se llevará a cabo en fin de semana, pues los anteriores eventos se dieron de lunes a viernes.

Así que se espera una gran celebración por parte de Microsoft ahora en esta nueva etapa de la división de videojuegos, con varias actividades e invitados especiales.

¿Cómo conseguir boletos pata el Xbox FanFest en CDMX?

El Xbox FanFest en CDMX será gratuito; sin embargo, el acceso será limitado para aquellos que consigan boletos a través de la misma Microsoft.

Los boletos para el Xbox FanFest en CDMX se darán a través de la página del evento en Xbox.com; estos serán liberados cuando se acerque la fecha de la celebración.

En ese momento se sabrá si se podrán adquirir mediante alguna dinámica especial o se liberarán de manera directa desde que se abra la acreditación para fans.