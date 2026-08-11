El sueño de millones de fans finalmente se hará realidad: Star Wars y Marvel tendrán su primer crossover oficial, en donde el proyecto llevará por título Star Wars/Marvel: Hope Assembles y será una serie limitada de cinco cómics escrita por Kevin Smith.

La historia en conjunto con Marvel llegará en enero de 2027, como parte de la celebración por los 50 años de Star Wars, y contará con ilustraciones de David Marquez; el último número está previsto para mayo de ese mismo año.

¿Qué personajes de Star Wars y Marvel aparecerán?

Hope Assembles llevará a personajes de una galaxia muy, muy lejana directamente al Universo Marvel de Tierra-616, en donde Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo y Chewbacca se encontrarán con héroes como Spider-Man, Capitán América, Black Widow y Hulk.

Habrá un crossover de Marvel y Star Wars (@MarvelComicsHQ / X )

Pero el encuentro también tendrá un lado oscuro. Darth Vader y Doctor Doom unirán fuerzas con el Imperio Galáctico, mientras una ruptura de la realidad provoca que los acontecimientos de Star Wars: Una nueva esperanza se desarrollen ante los héroes de Marvel.

Kevin Smith, quien anteriormente ha trabajado en cómics de Daredevil, Batman y Green Arrow, aseguró que el proyecto representa la oportunidad de cumplir un sueño que tenía desde que era fan de los cómics de Star Wars.

El crossover será además un homenaje a la historia compartida de ambas franquicias en los cómics, pues Marvel publicó su primer cómic de Star Wars en 1977, por lo que Hope Assembles llegará justo cuando la saga celebre medio siglo de existencia.