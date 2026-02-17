Roberto Borge es un político mexicano que fue gobernador de Quintana Roo entre 2011 y 2016. Su administración fue bastante polémica debido a acusaciones de corrupción y tras dejar el cargo, fue detenido y procesado por delitos. Si quieres conocer más acerca de él, continúa leyendo.

¿Quién es Roberto Borge?

Roberto Borge Angulo es un político mexicano que militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue gobernador de Quintana Roo del 5 de abril de 2011 al 24 de septiembre de 2016.

En 2017 fue detenido en Panamá y posteriormente extraditado a México para enfrentar procesos judiciales por delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y desempeño irregular de la función pública.

¿Qué edad tiene Roberto Borge?

Roberto Borge nació el 29 de diciembre de 1979 en Cozumel, por lo que actualmente tiene 46 años.

¿Roberto Borge tiene esposa?

Sí, desde el 2020 está casado con Norma Patricia de la Vega Zazueta. Sin embargo, anteriormente estuvo casado con Mariana Zorrilla hasta el 2016.

¿Qué signo zodiacal es Roberto Borge?

Al haber nacido el 29 de diciembre, Borge Angulo es Capricornio.

¿Roberto Borge tiene hijos?

Sí, Roberto Borge tiene al menos dos hijos; sin embargo, se desconocen detalles sobre ellos.

¿Qué estudió Roberto Borge?

Roberto Borge estudió la licenciatura de Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

¿En qué ha trabajado Roberto Borge?

Roberto Borge se ha desempeñado únicamente en la administración pública, destacando cargos como: