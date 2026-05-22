Ricky Martin fue víctima de un ataque con gas lacrimógeno durante un concierto gratuito en la Plaza de la Independencia de Podgorica, Montenegro, el 21 de mayo de 2026.

En medio de la preocupación por el estado de salud de Ricky Martin, su representante confirmó que se encontraba bien y que continuará con su gira según lo previsto.

Ricky Martin fue víctima de un ataque con gas lacrimógeno durante su concierto en Montenegro

Una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario durante el concierto que ofrecía Ricky Martin este jueves en Podgorica, Montenegro.

🎤 Pánico en concierto de Ricky Martin: un ataque con gas lacrimógeno obligó a detener el show y evacuar al cantante. 🎶 Así fue el momento: #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/ud5jh4IHZG — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 22, 2026

El incidente ocurrió mientras el artista inauguraba el tramo europeo de su gira “Ricky Martin Live” ante miles de personas en el marco del vigésimo aniversario de la independencia de dicha nación.

Mientras el cantante interpretaba el tema “Vente Pa’ Ca” ante aproximadamente 15,000 personas, un individuo desconocido lanzó gas lacrimógeno directamente hacia la zona del escenario.

Al percibir el olor y los efectos de la sustancia irritante, los asistentes comenzaron a cubrirse la nariz y la boca mientras intentaban alejarse del área afectada.

Ante la confusión de lo que estaba pasando, Ricky Martin, sus músicos y su cuerpo de baile fueron evacuados de emergencia de la tarima por el personal de seguridad.

Aunque el equipo de Ricky Martin recomendó la cancelación definitiva del concierto, las autoridades locales controlaron la situación y confirmaron que el recinto era seguro.

Tras ataque con gas lacrimógeno, Ricky Martin se encuentra bien y continuará con su gira europea

Pese a que el espectáculo fue interrumpido abruptamente para garantizar la seguridad de los presentes y el staff, el equipo del cantante confirmó que tanto Ricky Martin como su personal se encuentran en perfectas condiciones físicas.

Tampoco existen reportes de lesiones graves entre los asistentes del concierto de Ricky Martin tras el incidente con el gas lacrimógeno.

Tras una inspección de las autoridades locales, Ricky Martin decidió retomar el show para cumplir con sus fanáticos.

Los informes oficiales aseguran que las presentaciones de Ricky Martin programadas en países como Italia, Alemania y Suiza continuarán sin modificaciones.

Las autoridades montenegrinas han iniciado una investigación para localizar al responsable de esparcir la sustancia irritante cerca del escenario, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones.