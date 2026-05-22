La reina de belleza, Andrea del Val, dio una entrevista tras la detención de Giovanni Laguna por presunta agresión en su contra.

Pese a las declaraciones de Giovanni Laguna, donde niega haber agredido a del Val, la modelo venezolana sostuvo que el maquillista le provocó las lesiones que mostró en su denuncia de redes sociales:

“¿Qué ha hecho? Me tumbó el teléfono y me ha golpeado […]. Estoy sentada allá, se abalanza encima de mí y me agarra. Me empieza a pegar con su teléfono en la cabeza” Andrea del Val, reina de belleza

Andrea del Val reconoció además ya haber tenido conflcitos con LAguna en el paso, mismos que han estado arrastrando desde entonces.

Andrea del Val denuncia intento de soborno por denuncia contra Giovanni Laguna

En sus declaraciones tras la detención y liberación de Giovanni Laguna, Andrea del Val contó como fue que inicio el conflicto con el maquillista.

Por lo que reveló, años atrás ella participó en un concurso de belleza, pero al no pagar dinero solicitado por Laguna él habría saboteado todo en su contra.

Giovanni Lagunas (giovannilagunaa/Instagram )

Del Val contó que lleva cuatro años asistiendo a Cannez, siendo Laguna quien la contactó para que se vieran.

Ella, al no responder, habría hobligado al maquillista a contactar a la chica con la que estaba compartiendo departamento para ofrecerle un servicio.

Lo anterior contradice con la versión de Laguna, donde dice que él alquilaba a esta segunda mujer un Airbnb junto a su madre.

Sin enbargo, en el lugar el conflicto se habría dado por negociaciones de comisión en las entradas para el festival en Cannes.

La modelo también aclaró que el maquillista quedó en libertad solo porque no podía estar retenido más de 24 horas en Francia.

Esto también contradice la versión del maquillista, quien explicó su libertad revelando que la segunda mujer y su madre declararon empatando con su versión de los hechos y no con los de la modelo.

Finalmente, Andrea del Val reveló estar recibiendo llamadas anónimas donde le ocrecen dinero a cambio de retirar la denuncia contra Giovanni Laguna.