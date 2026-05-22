En La Lagunilla, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), se registró el colapso de una estructura que dejó a personas lesionadas y autos dañados.

En el lugar, equipos de emergencia atendieron a 3 de las 4 personas que resultaron con heridas tras el colapso de la estructura en ruinas, y las cuales fueron trasladadas a unidades hospitalarias.

Según los reportes, se trata de la fachada de un predio que se encontraba en proceso de demolición, ubicado en la esquina con la calle Juan Álvarez.

Colapsa estructura en La Lagunilla; hay lesionados y autos dañados

Derrumbe en La Lagunilla deja cuatro heridos y autoridades siguen en la zona

Testigos del hecho refieren que el incidente ocurrió a las 3:40 de la tarde del 22 de mayo, cuando la pared de una construcción en ruinas se desprendió sobre la calle de Allende, frente al mercado de varios de La Lagunilla.

La estructura de concreto cayó sobre personas y autos que se encontraban cerca de la zona, incluido un camión de pasajeros que transitaba en ese momento.

Según la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, las unidades de emergencia atendieron a cuatro personas que resultaron heridas, en tanto que Blindar Cuauhtémoc y Protección Civil Cuauhtémoc continúan en la zona.

Además, afirmó que fueron activados los protocolos de rescate, evaluación prehospitalaria y coordinación interinstitucional para salvaguardar vidas en La Lagunilla.

Colapsa estructura en La Lagunilla; hay lesionados y autos dañados

Así era la estructura que colapsó en La Lagunilla

En los registros de Google Maps, se aprecia que la estructura que colapsó era un edificio parcialmente demolido, del que aparentemente solo quedaba la barda que terminó derrumbándose.

Según reportes, en ese lugar se estaba construyendo una plaza o bodega para productos de origen chino.