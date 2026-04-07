Movimiento Ciudadano no quita el dedo del renglón, exige a las autoridades federales y a Pemex esclarecer y atender el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

Una vez más, representantes del partido político alzaron la voz y más que eso, a modo de protesta llevaron chapopote en San Lázaro, asfalto que dicen haber extraído de la barra de Chachalacas, en Veracruz.

“No les vamos a permitir que tapen el sol con un dedo, por eso trajimos esta cubeta, viene de la barra de Chachalacas, allá en Veracruz” Sergio Gil Rullan. Diputado de Movimiento Ciudadano

De acuerdo con el diputado Sergio Gil Rullan, de 37 años de edad, el “regalo” tiene como objetivo visibilizar el mayor ecocidio y desgracia catastrófica causada por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México.

Situación que, hasta el momento, autoridades no han resuelto y que por ende se ha expandido a Tabasco, Tamaulipas, alcanzando al estado de Texas.

“Gobierno quiere tapar el sol con un dedo“, acusa diputado de Movimiento Ciudadano

Pese a que el pasado 4 de abril se reportó haber retirado 894.2 toneladas de hidrocarburo en el Golfo de México, específicamente en las costas de Veracruz y Tabasco, diputado de Movimiento Ciudadano asegura que el gobierno y las autoridades no han respondido como se debe.

“Ha habido respuesta nula, pantallazos, conciertos millonarios de artistas internacionales para querer tapar el sol con un dedo, pero ningún apoyo real los pescadores para lo prestadores de servicio y la gente que sufre esta desgracias” Sergio Gil Rullan. Diputado de Movimiento Ciudadano

Palabras que respaldan pescadores, y pobladores aledaños, quienes aseguran han sido ellos los encargados de limpiar el hidrocarburo, desgracia que ha afectado su economía.

“¿Qué paso en Semana Santa? Hubo menos gente, hubo menos compra de pescado“, agrega. Sergio Gil Rullan. Diputado de Movimiento Ciudadano

El funcionario reprueba la inexistencia de una campaña para concientizar y la nula ayuda para las familias que no obtuvieron el ingreso esperado por causas ajenas a ellos.

Y finalmente señala a la gobernadora Rocío Nahle, de 61 años de edad, por su falta de interés y apoyo.

“Esta tragedia no es culpa de la gobernadora, ella no es la responsable de Dos bocas, pero por su negligencia y su falta de actuar, se ha vuelto responsable de la doble desgracia, del daño ecológico y económico que hemos recibido las y las veracruzanos” Sergio Gil Rullan. Diputado de Movimiento Ciudadano