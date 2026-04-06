Acciones de limpieza continúan a lo largo de Veracruz y Tabasco mientras Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos continúan con labores de monitoreo.

De acuerdo con un reciente informe, se emplearon importantes capacidades operativas para la contención y recuperación de las aguas afectadas con:

25 buques y embarcaciones

48 vehículos

9 aeronaves

3 drones aéreos

3 drones submarinos

¿#SabíasQue para las acciones de limpieza por la arribazón de hidrocarburo, se emplean importantes capacidades operativas?



⚓25 buques y embarcaciones

⚓ 48 vehículos

⚓9 aeronaves

⚓3 drones aéreos y 3 drones submarinos



Con las que se fortalecen las tareas de monitoreo,… pic.twitter.com/XMLCPFG7o9 — SEMAR México (@SEMAR_mx) April 6, 2026

Retiran toneladas de hidrocarburo en el Golfo de México

A más de un mes del derrame en el Golfo de México, autoridades federales han retirado 889 toneladas de hidrocarburo en 630 kilómetros de costa.

El operativo es coordinado por un grupo interinstitucional con participación de dependencias como Marina, Medio Ambiente y Pemex, con acciones intensivas de limpieza y monitoreo.

Más de 25 mil pescadores resultaron afectados por derrame de hidrocarburos (cortesía)

De estas zonas, 32 playas ya no presentan arribazón, lo que refleja avances en la remoción del material contaminante y recuperación de espacios costeros afectados.

Las autoridades han utilizado 25 embarcaciones, nueve aeronaves, drones y más de 2 mil metros de barreras para evitar la dispersión del hidrocarburo.

A pesar de las investigaciones, aún no se ha identificado el origen del derrame ni la embarcación responsable del incidente registrado el pasado 2 de marzo.

Además, continúan estudios sobre impacto ambiental y apoyos a pescadores, mientras se mantiene vigilancia en manglares, arrecifes y áreas naturales protegidas.