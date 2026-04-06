Acciones de limpieza continúan a lo largo de Veracruz y Tabasco mientras Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos continúan con labores de monitoreo.
De acuerdo con un reciente informe, se emplearon importantes capacidades operativas para la contención y recuperación de las aguas afectadas con:
- 25 buques y embarcaciones
- 48 vehículos
- 9 aeronaves
- 3 drones aéreos
- 3 drones submarinos
Retiran toneladas de hidrocarburo en el Golfo de México
A más de un mes del derrame en el Golfo de México, autoridades federales han retirado 889 toneladas de hidrocarburo en 630 kilómetros de costa.
El operativo es coordinado por un grupo interinstitucional con participación de dependencias como Marina, Medio Ambiente y Pemex, con acciones intensivas de limpieza y monitoreo.
De estas zonas, 32 playas ya no presentan arribazón, lo que refleja avances en la remoción del material contaminante y recuperación de espacios costeros afectados.
Las autoridades han utilizado 25 embarcaciones, nueve aeronaves, drones y más de 2 mil metros de barreras para evitar la dispersión del hidrocarburo.
A pesar de las investigaciones, aún no se ha identificado el origen del derrame ni la embarcación responsable del incidente registrado el pasado 2 de marzo.
Además, continúan estudios sobre impacto ambiental y apoyos a pescadores, mientras se mantiene vigilancia en manglares, arrecifes y áreas naturales protegidas.