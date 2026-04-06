Claudia Sheinbaum anunció la creación del Observatorio del Golfo de México, un centro de monitoreo permanente para estudiar las causas de los recientes derrames de hidrocarburos y fortalecer la respuesta institucional.

El Observatorio del Golfo de México integrará a científicos, académicos y dependencias federales en un proyecto interdisciplinario que evaluará impactos ambientales, generará información pública y establecerá protocolos de prevención.

Sheinbaum adelantó que el 7 de abril de 2026 se reunirá con especialistas para definir acciones inmediatas y de largo plazo.

“Mañana tengo una reunión con el grupo interdisciplinario que formamos, en donde está Pemex, incorporamos a investigadores (…) para que me puedan dar una revisión integral de las causas del derrame o las diferentes causas de los derrames y de cómo se ha venido trabajando para limpiar el océano, el mar” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Estas serán las funciones del Observatorio del Golfo de México

Claudia Sheinbaum indicó que el Observatorio del Golfo de México funcionará como un centro de monitoreo permanente diseñado para estudiar de manera científica y sistemática las condiciones ambientales de esta región.

Tras los recientes derrames de hidrocarburos, el Observatorio del Golfo de México funcionará como:

Un proyecto interdisciplinario: Estará conformado por instituciones de educación superior, centros de investigación científica, así como especialistas en medio ambiente y oceanografía. También contará con la participación de dependencias federales y entidades como Pemex.

Será de investigación, diagnóstico y evaluara impactos ambientales en el Golfo: Una de sus funciones principales será investigar a fondo las causas de los derrames petroleros y evaluar sus impactos ambientales en el Golfo, teniendo un diagnóstico integral del origen de los incidentes como la efectividad de las labores de limpieza.

Generará información pública basada en evidencia científica: El observatorio tendrá la tarea de generar y difundir información pública basada en evidencia científica, con el fin de informar a la ciudadanía sobre la situación real del ecosistema marino.

Prevención y mejora de estrategias: El objetivo a largo plazo es establecer protocolos que permitan mejorar las estrategias de prevención y limpieza, además de prevenir futuros incidentes mediante el monitoreo constante.

Modelo de gestión: Este organismo seguirá un esquema similar al que el gobierno federal impulsa para el Pacífico mexicano, buscando que la vigilancia no sea temporal sino una estructura de control permanente.

Sheinbaum confirma reunión por hidrocarburos que afectaron el Golfo de México

Claudia Sheinbaum reveló que el 7 de abril de 2026 se reunirá con un grupo interdisciplinario de científicos para hablar sobre los recientes derrames de hidrocarburos que afectaron el Golfo de México.

Además de que se van a definir las acciones a corto y largo plazo del Observatorio del Golfo de México.

Claudia Sheinbaum resaltó la respuesta inmediata tras el derrame de petróleo pues considera que desde el primer momento se hizo un trabajo de limpieza.

“Desde el primer momento se hizo un trabajo muy importante de limpieza, incluido Pemex estuvo en todo este trabajo” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum puntualizó que el derrame no afectó de manera significativa la actividad turística durante el periodo vacacional de Semana Santa.