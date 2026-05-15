A la voz de “México está de moda”, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presumió que durante el 2026 se logró un récord en materia de turismo extranjero.

“México está de moda. Rompimos récord de visitantes y turistas internacionales” Claudia Sheinbaum

Por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, la presidenta resaltó que fue durante el primer trimestre del año que se alcanzó la cifra récord de visitantes en el país.

De acuerdo con lo indicado en las estadísticas presentadas por Claudia Sheinbaum, en comparación con el 2025, el volumen de extranjeros que han visitado México se ha disparado de forma considerable.

Claudia Sheinbaum presume récord de turismo en 2026 (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Claudia Sheinbaum destaca récord de turismo extranjero durante el 2026

A lo largo del primer trimestre del 2026, de enero a marzo, México recibió a más de 26 millones de visitantes internacionales, así como más de 12 millones de turistas extranjeros.

Sobre ello, la presidenta Claudia Sheinbaum presumió que se tratan de cifras récord en materia de turismo extranjero, motivo por el cual aseveró que en la actualidad “México está de moda”.

En su publicación, la presidenta refirió que con el volumen de visitantes y turistas que han venido al país durante los primeros tres meses del año, se logró romper un récord.

En cuanto a las cifras, Claudia Sheinbaum compartió una gráfica con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) que elabora el Inegi.

Los datos recopilados, se detalla, muestran que se logró una alza con respecto a los registrados en el mismo periodo pero del 2025, pues se creció 10.2% y un 6.7% respectivamente.

Destaca Sectur récords históricos en turismo

Cabe destacar que en la mañanera del pueblo del 15 de mayo, la secretaria de Turismo del gobierno federal, Josefina Rodríguez, dio a conocer que México rompió cuatro récords en turismo extranjero.

Entre los indicadores se incluyó la llegada de visitantes internacionales, el arribo de turistas extranjeros, el ingreso de divisas y la ocupación hotelera, todos con cifras históricas.

Josefina Rodríguez (Especial )

Las estadísticas oficiales confirmaron que el turismo extranjero procedente de España mostró un aumento significativo, consolidando a ese país como uno de los principales emisores de visitantes hacia México.

Ante ello, Claudia Sheinbaum subrayó que estos récord fortalecen la posición de México como destino global, en un contexto donde la Sectur destacó el crecimiento sostenido durante el primer trimestre de 2026.