Un juez federal ordenó a las autoridades federales a actuar ante los posibles daños irreparables por el derrame en el Golfo de México.
Esta orden obedece a un amparo presentado por Juan Carlos Atzin Calderón en representación de la asociación “En el Corazón está el Camino” por responsabilidad ambiental.
Juez ordena a autoridades rendir informe sobre derrame en el Golfo de México
La suspensión provisional emitida por el juez Ulises Oswaldo Rivera González, del juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa ordena a las autoridades presentar su informe previo en un plazo de 48 horas.
Asimismo, deberán notificar las acciones que se están llevando a cabo para cumplir con esta medida cautelar.
La suspensión fue otorgada luego de que el juzgador determinara que el problema no ha sido solucionado a la fecha, además de que la medida busca evitar daños irreparables al medio ambiente que puedan repercutir en la salud y bienestar de la población.
El amparo concedido señala que las autoridades han fallado en:
- iniciar procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental
- presentar denuncias inmediatas ante el Ministerio Público tras el hallazgo del derrame
- ejecución del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas
- implementación del Plan de respuesta de Pemex
- garantizar el procesamiento y disposición de los hidrocarburos derramados
Cabe señalar que juez federal fijó la audiencia incidental para el 10 de abril a las 9:48 horas; podría concederse la suspensión definitiva.