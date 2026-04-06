Un juez federal ordenó a las autoridades federales a actuar ante los posibles daños irreparables por el derrame en el Golfo de México.

Esta orden obedece a un amparo presentado por Juan Carlos Atzin Calderón en representación de la asociación “En el Corazón está el Camino” por responsabilidad ambiental.

Juez ordena a autoridades rendir informe sobre derrame en el Golfo de México

La suspensión provisional emitida por el juez Ulises Oswaldo Rivera González, del juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa ordena a las autoridades presentar su informe previo en un plazo de 48 horas.

Asimismo, deberán notificar las acciones que se están llevando a cabo para cumplir con esta medida cautelar.

La suspensión fue otorgada luego de que el juzgador determinara que el problema no ha sido solucionado a la fecha, además de que la medida busca evitar daños irreparables al medio ambiente que puedan repercutir en la salud y bienestar de la población.

El amparo concedido señala que las autoridades han fallado en:

iniciar procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental

presentar denuncias inmediatas ante el Ministerio Público tras el hallazgo del derrame

ejecución del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas

implementación del Plan de respuesta de Pemex

garantizar el procesamiento y disposición de los hidrocarburos derramados

Cabe señalar que juez federal fijó la audiencia incidental para el 10 de abril a las 9:48 horas; podría concederse la suspensión definitiva.