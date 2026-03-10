El derrame de petróleo en el litoral de Veracruz y Tabasco ya abarca 230 km, siendo que ahora afecta a 39 comunidades de ambos estados.

Habitantes de Veracruz y Tabasco acusan que el gobierno y Petróleos de México (Pemex) han hecho caso omiso a la presencia de petróleo en el mar.

Petróleo en litoral de Veracruz y Tabasco afecta a 39 comunidades

A poco más de una semana de la presencia de petróleo en el sur de Veracruz, se informa que el avance ahora abarca 230 km afectando a 39 comunidades.

El Corredor Arrecifal del Golfo de México, informó que la presencia de chapopote sigue expandiéndose en el litoral de Veracruz y Tabasco por la falta de atención al derrame de petróleo.

Siendo que ahora afecta a 39 comunidades; 30 correspondientes a Veracruz y 9 a Tabasco, ubicadas en:

San Andrés Tuxtla en Veracruz

Catemaco en Veracruz

Mecayapan en Veracruz

Tatahuicapan De Juárez en Veracruz

Pajapan en Veracruz

Coatzacoalcos en Veracruz

Cárdenas en Tabasco

Paraíso en Tabasco

Corredor Arrecifal del Golfo de México con localización del derrame de petróleo. (Instagram/corredorarrecifaldelgolfo)

El derrame de petróleo que sigue corriendo entre los estados, sería muestra de la omisión de autoridades que denuncia la población y el Corredor Arrecifal del Golfo de México.

Aunque las comunidades en Tatahuicapan, Mecayapan y Pajapan lograron negociar con Pemex sobre la limpieza de las playas, aseguran que las labores no se han llevado a cabo.

Comunidades retiran el petróleo en Veracruz y Tabasco a falta de labores de Pemex

Debido a que la mancha de petróleo sigue corriendo entre Veracruz y Tabasco por el caso omiso de autoridades, las comunidades han decidido retirar ellos el chapopote.

La Red, ha compartido que ante la urgencia en que las comunidades afectabas se han visto, decidieron retirar por cuenta propia el petróleo aunque no tienen equipo de seguridad adecuado, capacitación para el retiro ni información sobre los riesgos a los que se exponen.

Por otra parte, explicaron que algunas personas de comunidades fueron contratadas por Pemex para el retiro del chapopote, en vista de que su actividad económica -de pesca- se vio afectada por el derrame.

Costa de Paraíso reporta derrame de petróleo. (Cuartoscuro/Luis López / Luis López)

Sin embargo, no todas las localidades han tenido suerte, pues en Tabasco, por ejemplo, decidieron hacer retiro de petróleo sin brindar trabajo a las personas, pese a que se solicitó el apoyo.

Ante ello, las comunidades afectadas y sociedades ambientalistas exigen a gobiernos y Pemex las siguientes acciones: