Maestros del Sindicato Independiente Magisterial Veracruzano (SIMVE) protestaron durante la conferencia semanal de la gobernadora Rocío Nahle, para exigir audiencia.

Fue durante la mañana de este lunes 8 de junio en las inmediaciones del Palacio de Gobierno en Xalapa, en exigencia de resolver dos despidos injustificados de sindicalistas.

Derivado de la protesta, Rocío Nahle afirmó que se atendería a los maestros sobre sus demandas, tras la solicitud de audiencia que presentaron el sábado.

Protesta de maestros en Veracruz irrumpe en conferencia semanal de Rocío Nahle

Alrededor del minuto 14 tras iniciar la conferencia semanal de Rocío Nahle, un grupo de maestros protestaron con diversos cantos, entre ellos, “queremos solución, no simulación”.

La conferencia de prensa encabezada por Rocío Nahle no fue interrumpida pese a los gritos de protesta de los maestros, quienes no habrían ingresado.

Al respecto, Rocío Nahle aseguró que el sindicato tenía un tema por lo que el sábado 6 de junio presentó una solicitud de audiencia con el gobierno de Veracruz.

Rocío Nahle también afirmó que el sindicato sería atendido tras terminar con la conferencia, con apoyo del titular de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil.

La protesta de los maestros duró menos de un minuto, como se escucha en la conferencia, para denunciar la ilegalidad del cese de los líderes del SIMVE, Gerardo Velázquez y Ana Karen Márquez.

Asimismo se señaló que la protesta en Palacio de Gobierno se llevó a cabo debido a que Rocío Nahle no los habría recibido y no podían esperar más.

Secretaría de Educación de Veracruz cesó a los sindicalistas por esta razón

La Secretaría de Educación de Veracruz notificó al líder sindical Gerardo Velázquez que sería cesado tras determinar que abandonó sus funciones pero continuaba cobrando.

Y el pasado 29 de mayo, la SEV determinó que las causantes eran acumuladas y suficientes para rescindir sus servicios como maestro de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana.

Por lo mismo, se señalaría que el sindicalista habría utilizado la presión de extrabajadores del Programa Vasconcelos para evitar su salida, por lo que también habría abusado de sus confianza.