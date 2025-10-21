La gobernadora Rocío Nahle defendió su gestión ante las inundaciones en el estado de Veracruz y argumentó que “no fue culpa de nadie”, pues se trató de un efecto de la naturaleza.

Pese a esto, Rocío Nahle reconoció que es necesario renovar el Atlas de Riesgo para prevenir afectaciones en el futuro por lluvias e inundaciones en el estado de Veracruz.

En entrevista con López-Dóriga, Rocío Nahle reiteró que sí se dio aviso y se alertó sobre el desastre que se avecinaba, sin embargo, la cantidad de agua rebasó los pronósticos.

Inundaciones en Veracruz (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, defendió su gestión tras las inundaciones en el estado y dijo que lo que sucedió "no fue su culpa ni de nadie“, pues es un efecto de la naturaleza.

“Esto fue un efecto de la naturaleza, no fue culpa de ti, de otro ni de mí, ni de nadie”. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

Por otro lado, Rocío Nahle aseguró que Veracruz no se encuentra desprotegido ante desastres naturales, ya que la entidad cuenta con recursos y un fideicomiso de Protección Civil.

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz (Yerania Rolón Rolón)

Rocío Nahle sostiene que sí se avisó sobre lluvias en Veracruz, pero rebasaron el pronóstico

Durante una breve entrevista, la gobernadora Rocío Nahle señaló que “sí se avisó” sobre las lluvias en Veracruz, pero “la cantidad de agua fue demasiada”, que superó los pronósticos.

“Nunca en la historia de Veracruz se habían desbordado todos los ríos”. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

Rocío Nahle informó que aún hay 35 municipios incomunicados en Veracruz y las carreteras más afectadas están en Huayacocotla, pero Poza Rica y Álamos concentra una gran población.

La gobernadora Rocío Nahle agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y señaló que gracias a este apoyo se ha logrado una limpieza del 65% de todo el estado de Veracruz.